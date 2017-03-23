ЧТО ЗА ЛОХОТРОН?

Горожане возмущены нечестным голосованием на сайте администрации ЗАТО Железногорск

В среду, 22 марта, в редакцию "Свежего телевидения" и радио пришло возмущенное письмо от горожанки Алены:

"В данные минуты на сайте администрации происходит конкурсный отбор по выбору объекта благоустройства. Я, как и многие жители Ленинградского, конечно, проагитировала своих знакомых проголосовать за реконструкцию площадки за ТД Михайловский. Но то, что сейчас происходит на сайте не укладывается ни в какие рамки! За 6 часов, что я наблюдала сегодня, за площадку в г.Подгорный проголосовало 3200 человек. В течение трех минут снимала видео как при каждом обновлении сраницы через 2-3 секунды количество голосов за Подгорный увеличивается на 2-4-5! Ну скажите, как такое возможно?! За 20 дней голосования - 2900 голосов, а за 6 часов сегодняшнего дня - 3100! Население Всего подгорного 6500 человек. Младенцы получается тоже голосуют с гаджетами в руках. Похоже игра ведется не честно!"

В тот же день, 22 марта, на подобное безобразие с голосованием администрация Железногорска отреагировала срочной информацией на муниципальном портале:

В отдел общественных связей администрации Железногорска начали поступать обращения граждан о голосовании на официальном сайте по теме благоустройства. 22 марта в период с 11:00 до 15:00 на сайте проголосовали 3 603 раза. Компания, осуществляющая техническую поддержку официального сайта администрации, проанализировала резкий рост поддержки одного из вариантов. Только 46 голосов поступило из Красноярского края, 15 - из Железногорска. Остальные голоса - из зарубежных стран и других городов России. Предполагаем, что используется один из способов накрутки голосов. Актуальная информация о ходе голосования будет передана в комиссию, которая 24 марта подведет итоги конкурса и определит территорию, где выполнят благоустройство. Протокол работы комиссии будет размещен на официальном сайте администрации.

Напомним, в 2017 году на территории Красноярского края реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого будут осуществляться работы по благоустройству территории общего пользования, наиболее посещаемой жителями. На эти цели из бюджета будет выделено около 17 млн рублей. В настоящее время на официальном портале Железногорска проходит голосование среди 12 площадок.

Злободневный вопрос напрашивается. А кому ЭТО БЫЛО НАДО?

Фото: snob.ru