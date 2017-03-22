СПАСТИ МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

Железногорскую систему дошкольного образования ждет реорганизация

Реорганизация будет заключаться в объединении нескольких детских учреждений в одно юридическое лицо. Это позволит увеличить оплату труда младшим воспитателям, кастеляншам, инженерам по охране труда, то есть учебно-вспомогательному персоналу.

Дело в том, что с 1 января 2017 года работникам административно-управленческого (АУП) и учебно-вспомогательного персонала (УВП) были отменены корректирующие коэффициенты. Это привело к тому, что в ряде детских садов Железногорска зарплата этих категорий снизилась: от 300 рублей до 4 тысяч в месяц. О масштабе потерь рассказал руководитель Управления образования ЗАТО г. Железногорск Валерий Головкин.

- Общая сумма потерь фонда заработной платы 12 дошкольных учреждений по категории АУП и УВП в годовом исчислении составила 14 млн 800 тысяч рублей. В 20 учреждениях фонд оплаты труда по этим категориям увеличился на 20,5 млн рублей. Это привело к сокращению численности младших воспитателей, оно составило по городу 67 штатных единиц, в их числе 52 ставки младших воспитателей. Поэтому младшим воспитателям приходилось доплачивать полставки уборщицы, чтобы получалось 12 часов рабочего дня на группе. И младший воспитатель между раздачей пищи детям вынужден был бегать со шваброй по коридору, чтобы навести там порядок.

Такое положение дел привело к необходимости объединить детские сады Железногорска. В п. Подгорный объединят три дошкольных учреждения. К д/с № 45 поселка Первомайский присоединят д/с № 53, что в Новом Пути. В третью группу войдут детские садики № 19, 20, 37. Это позволит восстановить потери по фонду оплаты труда и максимальную численность младших воспитателей. И еще один крайне важный момент: детей никуда переводить не будут, педагоги останутся на своих рабочих местах, для родителей поменяется только номер детского учреждения.