СПАСТИ МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
Железногорскую систему дошкольного образования ждет реорганизация
Реорганизация будет заключаться в объединении нескольких детских учреждений в одно юридическое лицо. Это позволит увеличить оплату труда младшим воспитателям, кастеляншам, инженерам по охране труда, то есть учебно-вспомогательному персоналу.
Дело в том, что с 1 января 2017 года работникам административно-управленческого (АУП) и учебно-вспомогательного персонала (УВП) были отменены корректирующие коэффициенты. Это привело к тому, что в ряде детских садов Железногорска зарплата этих категорий снизилась: от 300 рублей до 4 тысяч в месяц. О масштабе потерь рассказал руководитель Управления образования ЗАТО г. Железногорск Валерий Головкин.
Такое положение дел привело к необходимости объединить детские сады Железногорска. В п. Подгорный объединят три дошкольных учреждения. К д/с № 45 поселка Первомайский присоединят д/с № 53, что в Новом Пути. В третью группу войдут детские садики № 19, 20, 37. Это позволит восстановить потери по фонду оплаты труда и максимальную численность младших воспитателей. И еще один крайне важный момент: детей никуда переводить не будут, педагоги останутся на своих рабочих местах, для родителей поменяется только номер детского учреждения.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) направила ответ Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания в связи с их недовольством по поводу показа телеканалом «Беларусь 24» карты Украины без Крыма.
Госдума запретила переводы денег из России на Украину
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете денежных переводов из России на Украину посредством иностранных платежных систем.
CIT: В Сирии погибли девять россиян
С начала 2017 года в Сирии погибли девять россиян, работавших в частной военной компании «Вагнер».
Обзор зарубежных СМИ: Чем удивил русский плавающий танк
Украина испытала новые ракеты На Украине состоялись плановые испытательные запуски новых ракет, которые были произведены в кооперации госконцерна «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины. Об этом пишет «Ракурс».
Плати и женись. В России начался бум на фиктивные браки
Сотрудники московских миграционных подразделений полиции зафиксировали прилив трудовых мигрантов, получающих разрешение на временное проживание с помощью фиктивных браков с россиянами.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>