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СПАСТИ МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

СПАСТИ МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
22.03.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорскую систему дошкольного образования ждет реорганизация
ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
22.03.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
Железногорским работникам культуры губернатор Виктор Толоконский вручил награды
ДЛЯ АБОНЕНТОВ

ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"!
22.03.17 | Главные темы / Cобытия
С 22 марта в сети кабельного телевидения МП "ГТС" канал "Енисей" транслируется
АТОМНАЯ КЛУБНИЧКА

АТОМНАЯ КЛУБНИЧКА
22.03.17 | Главные темы / Происшествия
Полицейские арестовали членов преступной группы, которые организовали занятие
ОЦЕНИМ КАЧЕСТВО ДОРОГ!

ОЦЕНИМ КАЧЕСТВО ДОРОГ!
22.03.17 | Главные темы / Cобытия
Жители Железногорска смогут отметить "убитые дороги" на карте Общероссийского

РАДИОПРОГРАММА ОТ 22 МАРТА

22.03.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 9 | Автор: Сергей Скляров
РАДИОПРОГРАММА ОТ 22 МАРТА
 Оцените "убитые" дороги
 Пить воду из крана?
 В Железногорске ликвидирован притон
 Губернатор наградил работников культуры

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Украина испытала новые ракеты На Украине состоялись плановые испытательные запуски новых ракет, которые были произведены в кооперации госконцерна «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины. Об этом пишет «Ракурс».

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Сотрудники московских миграционных подразделений полиции зафиксировали прилив трудовых мигрантов, получающих разрешение на временное проживание с помощью фиктивных браков с россиянами.

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