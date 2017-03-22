ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
22.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 13 | Автор: Татьяна Фирсова
Железногорским работникам культуры губернатор Виктор Толоконский вручил награды
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края» присвоено директору Парка культуры и отдыха Ирине Кисловой и заведующей труппой театра кукол «Золотой ключик» Лидии Прокопенко.
Источник и фото ГиГ
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