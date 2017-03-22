НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 МАРТА

Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) направила ответ Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания в связи с их недовольством по поводу показа телеканалом «Беларусь 24» карты Украины без Крыма.Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете денежных переводов из России на Украину посредством иностранных платежных систем.С начала 2017 года в Сирии погибли девять россиян, работавших в частной военной компании «Вагнер».Украина испытала новые ракеты На Украине состоялись плановые испытательные запуски новых ракет, которые были произведены в кооперации госконцерна «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины. Об этом пишет «Ракурс».Сотрудники московских миграционных подразделений полиции зафиксировали прилив трудовых мигрантов, получающих разрешение на временное проживание с помощью фиктивных браков с россиянами.