НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 МАРТА
22.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 31 | Автор: Сергей Скляров
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
15 марта 2017 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 МАРТА
6 марта 2017 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 3 МАРТА
12 марта 2016 | Раздел: Главные темы / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 МАРТА
7 марта 2015 | Раздел: Главные темы / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 6 МАРТА
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Феликс, в новости: И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ
Жека, в новости: И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ
Вольдемар, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Вольдемар, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
Галина Процкая, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Светлана, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Жека, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
Жека, в новости: НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Татьяна Зимина, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
Жека, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
ость, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
Вольдемар, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
Жека, в новости: ВЕТЕРАНСКИЙ СПЕЦНАЗ
НОВОСТИ ЧАСА
Белорусский канал ответил на претензию Киева из-за карты Украины без Крыма
Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) направила ответ Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания в связи с их недовольством по поводу показа телеканалом «Беларусь 24» карты Украины без Крыма.
Госдума запретила переводы денег из России на Украину
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете денежных переводов из России на Украину посредством иностранных платежных систем.
CIT: В Сирии погибли девять россиян
С начала 2017 года в Сирии погибли девять россиян, работавших в частной военной компании «Вагнер».
Обзор зарубежных СМИ: Чем удивил русский плавающий танк
Украина испытала новые ракеты На Украине состоялись плановые испытательные запуски новых ракет, которые были произведены в кооперации госконцерна «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины. Об этом пишет «Ракурс».
Плати и женись. В России начался бум на фиктивные браки
Сотрудники московских миграционных подразделений полиции зафиксировали прилив трудовых мигрантов, получающих разрешение на временное проживание с помощью фиктивных браков с россиянами.
Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) направила ответ Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания в связи с их недовольством по поводу показа телеканалом «Беларусь 24» карты Украины без Крыма.
Госдума запретила переводы денег из России на Украину
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете денежных переводов из России на Украину посредством иностранных платежных систем.
CIT: В Сирии погибли девять россиян
С начала 2017 года в Сирии погибли девять россиян, работавших в частной военной компании «Вагнер».
Обзор зарубежных СМИ: Чем удивил русский плавающий танк
Украина испытала новые ракеты На Украине состоялись плановые испытательные запуски новых ракет, которые были произведены в кооперации госконцерна «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины. Об этом пишет «Ракурс».
Плати и женись. В России начался бум на фиктивные браки
Сотрудники московских миграционных подразделений полиции зафиксировали прилив трудовых мигрантов, получающих разрешение на временное проживание с помощью фиктивных браков с россиянами.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>