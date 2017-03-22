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22.03.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
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ДЛЯ АБОНЕНТОВ

ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"!
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АТОМНАЯ КЛУБНИЧКА

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ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"!

22.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Галина Процкая

ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"!

Уважаемые абоненты кабельного телевидения МП "ГТС"!

С 22 марта меняются местами телеканалы "Енисей" и "МИР24".

Канал «Енисей» с сегодняшнего дня будет транслироваться на 21 кнопке, канал "МИР24" переходит на 22-ую кнопку. 
Согласно Закону «О связи» и приказу Министерства связи и массовых коммуникаций России от 1 сентября 2015 года, общедоступный телеканал Красноярского края должен транслироваться на 21 кнопке.
Перенастройка телевизоров не требуется!

Более подробную информацию можно получить по телефону: 76-50-00

 



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