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Жители Железногорска смогут отметить "убитые дороги" на карте Общероссийского

ОЦЕНИМ КАЧЕСТВО ДОРОГ!

22.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

ОЦЕНИМ КАЧЕСТВО ДОРОГ!

Общероссийский народный фронт запустил новый проект «Карта убитых дорог / Оценим качество дорог!»

Жители Железногорска также смогут отметить "убитые дороги" на карте Общероссийского народного фронта. 

На начальном этапе главным инструментом станет сайт www.dorogi-onf.ru, нацеленный на выявление приоритетных дорог для проведения ремонта. В его основе - механизм голосования граждан по отбору дорог в первую очередь нуждающихся в ремонте. Таким образом, каждый автомобилист и просто неравнодушный житель может повлиять на ситуацию с дорогами в своем городе и заявить о проблемной дороге через сайт проекта. Пользователь сможет проголосовать за уже размещенные на карте дороги или добавить в список свою. 

Далее на интернет-ресурсе будет доступна информация о планах по ремонту дорог в муниципальных образованиях, которая будет получена в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах. Таким образом, они смогут повлиять на качество дорог еще на стадии их ремонта.
 
После наполнения карты пользователями и голосованием будут составлены рейтинги дорог или их участков, требующих первоочередного ремонта. Списки будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для выполнения ремонтных работ на этих дорогах или их участках дорог в 2017 году, либо их включения в планы работ на 2018 год.
 
В конце 2017 года будут сформированы рейтинги субъектов РФ по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

фото: golos-kubani.ru



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