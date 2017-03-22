ОЦЕНИМ КАЧЕСТВО ДОРОГ!
Общероссийский народный фронт запустил новый проект «Карта убитых дорог / Оценим качество дорог!»
Жители Железногорска также смогут отметить "убитые дороги" на карте Общероссийского народного фронта.
На начальном этапе главным инструментом станет сайт www.dorogi-onf.ru, нацеленный на выявление приоритетных дорог для проведения ремонта. В его основе - механизм голосования граждан по отбору дорог в первую очередь нуждающихся в ремонте. Таким образом, каждый автомобилист и просто неравнодушный житель может повлиять на ситуацию с дорогами в своем городе и заявить о проблемной дороге через сайт проекта. Пользователь сможет проголосовать за уже размещенные на карте дороги или добавить в список свою.
Далее на интернет-ресурсе будет доступна информация о планах по ремонту дорог в муниципальных образованиях, которая будет получена в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах. Таким образом, они смогут повлиять на качество дорог еще на стадии их ремонта.
После наполнения карты пользователями и голосованием будут составлены рейтинги дорог или их участков, требующих первоочередного ремонта. Списки будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для выполнения ремонтных работ на этих дорогах или их участках дорог в 2017 году, либо их включения в планы работ на 2018 год.
В конце 2017 года будут сформированы рейтинги субъектов РФ по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.
фото: golos-kubani.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) направила ответ Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания в связи с их недовольством по поводу показа телеканалом «Беларусь 24» карты Украины без Крыма.
Госдума запретила переводы денег из России на Украину
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете денежных переводов из России на Украину посредством иностранных платежных систем.
CIT: В Сирии погибли девять россиян
С начала 2017 года в Сирии погибли девять россиян, работавших в частной военной компании «Вагнер».
Обзор зарубежных СМИ: Чем удивил русский плавающий танк
Украина испытала новые ракеты На Украине состоялись плановые испытательные запуски новых ракет, которые были произведены в кооперации госконцерна «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины. Об этом пишет «Ракурс».
Плати и женись. В России начался бум на фиктивные браки
Сотрудники московских миграционных подразделений полиции зафиксировали прилив трудовых мигрантов, получающих разрешение на временное проживание с помощью фиктивных браков с россиянами.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>