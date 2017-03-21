РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 МАРТА

Савеловский суд Москвы бессрочно лишил «гонщицу» Мару Багдасарян водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Северокорейские СМИ опубликовали пропагандистский ролик, в котором вооруженные силы КНДР якобы уничтожают американские самолеты и авианосец, пишет издание Daily Mail.Во вторник, 21 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали несколько десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием, сообщает «БелТа».Лидер масонской организации «Великая ложа России» Андрей Богданов заявил, что подаст в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова, передает RNS. «Прокуратура проверит нас, а после подадим в суд.