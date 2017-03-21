РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 МАРТА
21.03.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 14 | Автор: Сергей Скляров
• На дамбе № 3 вырубят деревья
• Золото железногорских пловцов
• Предложения на ярмарке вакансий
• И снова снег сошёл с асфальтом
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США
Северокорейские СМИ опубликовали пропагандистский ролик, в котором вооруженные силы КНДР якобы уничтожают американские самолеты и авианосец, пишет издание Daily Mail.
Лукашенко рассказал о «провокации с оружием»
Во вторник, 21 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали несколько десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием, сообщает «БелТа».
Масоны подадут в суд на Милонова
Лидер масонской организации «Великая ложа России» Андрей Богданов заявил, что подаст в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова, передает RNS. «Прокуратура проверит нас, а после подадим в суд.
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