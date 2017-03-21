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ВОДНОЕ ЦАРСТВО

ВОДНОЕ ЦАРСТВО
21.03.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорскую воду можно пить из-под крана, не опасаясь за здоровье
ИЗ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В ПЕРЕЯСЛАВЛЬ

ИЗ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В ПЕРЕЯСЛАВЛЬ
21.03.17 | Главные темы / Cобытия
В красноярском храме освятили икону Собора Сибирских святых, созданную
В КОМБИНАТ НА ПРАКТИКУ

В КОМБИНАТ НА ПРАКТИКУ
21.03.17 | Главные темы / Cобытия
Студенты железногорских техникумов проходят весеннюю практику на ГХК
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
21.03.17 | Главные темы / Cобытия
23 марта в Центре занятости населения состоится ярмарка вакансий
КУРС НА ЛЕТО!

КУРС НА ЛЕТО!
20.03.17 | Главные темы / Cобытия
Сотни железногорцев собрались в субботу на площади Ракушка, чтобы проводить зиму

РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 МАРТА

21.03.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 14 | Автор: Сергей Скляров
РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 МАРТА
 На дамбе № 3 вырубят деревья
 Золото железногорских пловцов
 Предложения на ярмарке вакансий
 И снова снег сошёл с асфальтом

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