Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ВОДНОЕ ЦАРСТВО

ВОДНОЕ ЦАРСТВО
21.03.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорскую воду можно пить из-под крана, не опасаясь за здоровье
ИЗ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В ПЕРЕЯСЛАВЛЬ

ИЗ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В ПЕРЕЯСЛАВЛЬ
21.03.17 | Главные темы / Cобытия
В красноярском храме освятили икону Собора Сибирских святых, созданную
В КОМБИНАТ НА ПРАКТИКУ

В КОМБИНАТ НА ПРАКТИКУ
21.03.17 | Главные темы / Cобытия
Студенты железногорских техникумов проходят весеннюю практику на ГХК
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
21.03.17 | Главные темы / Cобытия
23 марта в Центре занятости населения состоится ярмарка вакансий
КУРС НА ЛЕТО!

КУРС НА ЛЕТО!
20.03.17 | Главные темы / Cобытия
Сотни железногорцев собрались в субботу на площади Ракушка, чтобы проводить зиму

ВОДНОЕ ЦАРСТВО

21.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Татьяна Фирсова

ВОДНОЕ ЦАРСТВО

Накануне всемирного Дня воды, который отмечается 22 марта, железногорские журналисты отправились на очистные водозаборные сооружения

Объект стратегического значения закрытый и охраняемый, поэтому прежде чем сюда попасть, визит СМИ согласовывался с руководством «Гортеплоэнерго» и другими инстанциями.
Встречала журналистов начальник головных водозаборных сооружений Маргарита Петюшкина, которая работает в своей должности больше 30 лет.

- Наше подземное водное месторождение называется «Северное». И питьевая вода, которая располагается под землей, уже защищена от загрязнений, попадающих в водоносный горизонт. Это большой плюс, но есть и минус: в подземных водах, как правило, содержатся залежи солей. Их содержание находится в рамках предельно допустимых норм, но жесткость воды у нас высокая. Отсюда и накипь в чайниках.

ВОДНОЕ ЦАРСТВО

Прежде чем вода попадет в систему водоснабжения Железногорска, она проходит несколько этапов очистки и фильтрации. Начиная от подъема на поверхность и далее по схеме очищения, берутся пробы. Обеззараживается вода двумя способами: хлорсодержащим препаратом гипохлорит марки А (не путать с хлором), который разрешен к использованию, и пропуском воды через УФ установку.

ВОДНОЕ ЦАРСТВО

Качество воды контролируется и межрегиональным управлением №51 ФМБА России по Железногорску. Начальник отдела санитарного надзора Татьяна Клапченко говорит, что воду исследуют по микробиологическим, физико-химическим и радиологическим показателям.

- Мониторинг ведется в 11 точках на всей территории ЗАТО Железногорск. Результаты исследований Центра гигиены и эпидемиологии №51 показывают, что качество питьевой воды соответствует всем гигиеническим нормативам.  

Днем из 25-ти скважин, как правило, работает 10. Этого хватает для обеспечения Железногорска водой, ее расход в дневные часы составляет 1020 кубических метров. К вечеру увеличивается до 1500 кубов. За работой скважин следит оператор в режиме реального времени.
Каждая из них имеет свою санитарную зону и огорожена проволокой. Вторая санитарная зона, куда входят и лесные массивы, контролируется тоже. Но с каждым годом работники ГВС, стоящие на страже качества питьевой воды, видят как в лесах растут горы бытового мусора.

По словам Маргариты Петюшкиной, есть скважины, которые поднимают воду с 5 метров. При разложении выброшенных отходов вредные вещества вместе с осадками могут попасть в верхний водоносный горизонт.

Фото Татьяны Фирсовой



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ГОЛУБАЯ ЖЕМЧУЖИНА В ОБЪЕКТИВЕ

ГОЛУБАЯ ЖЕМЧУЖИНА В ОБЪЕКТИВЕ
10 января 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорцы приглашаются для участия в конкурсе фотографий «Водные сокровища России»
ДЕТСКАЯ ВОДА В ЧЕРНОМ СПИСКЕ

ДЕТСКАЯ ВОДА В ЧЕРНОМ СПИСКЕ
31 августа 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Росконтроль обнаружил в детской питьевой воде ртуть и микробы
БЕЗ СВЕТА И ВОДЫ

БЕЗ СВЕТА И ВОДЫ
10 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Снег стал причиной отключения воды и электричества в праздники
ВОДА НАСТУПАЕТ!

ВОДА НАСТУПАЕТ!
24 апреля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Уровень воды в городском озере поднимается
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вольдемар, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
ость, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
Вольдемар, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Багдасарян лишили прав пожизненно
Савеловский суд Москвы бессрочно лишил «гонщицу» Мару Багдасарян водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США
Северокорейские СМИ опубликовали пропагандистский ролик, в котором вооруженные силы КНДР якобы уничтожают американские самолеты и авианосец, пишет издание Daily Mail.

Лукашенко рассказал о «провокации с оружием»
Во вторник, 21 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали несколько десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием, сообщает «БелТа».

Масоны подадут в суд на Милонова
Лидер масонской организации «Великая ложа России» Андрей Богданов заявил, что подаст в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова, передает RNS. «Прокуратура проверит нас, а после подадим в суд.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ПО ЗАЯЧЬИМ ТРОПАМ ПРОГРАММА ДЕТИ И СЮЖЕТЫ ДА БУДЕТ СВЕТОФОР! В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ОКСАНА ГРИГОРЬЕВА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Март 2017 (109)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Октябрь 2016 (181)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.