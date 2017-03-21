ВОДНОЕ ЦАРСТВО
Накануне всемирного Дня воды, который отмечается 22 марта, железногорские журналисты отправились на очистные водозаборные сооружения
Объект стратегического значения закрытый и охраняемый, поэтому прежде чем сюда попасть, визит СМИ согласовывался с руководством «Гортеплоэнерго» и другими инстанциями.
Встречала журналистов начальник головных водозаборных сооружений Маргарита Петюшкина, которая работает в своей должности больше 30 лет.
Прежде чем вода попадет в систему водоснабжения Железногорска, она проходит несколько этапов очистки и фильтрации. Начиная от подъема на поверхность и далее по схеме очищения, берутся пробы. Обеззараживается вода двумя способами: хлорсодержащим препаратом гипохлорит марки А (не путать с хлором), который разрешен к использованию, и пропуском воды через УФ установку.
Качество воды контролируется и межрегиональным управлением №51 ФМБА России по Железногорску. Начальник отдела санитарного надзора Татьяна Клапченко говорит, что воду исследуют по микробиологическим, физико-химическим и радиологическим показателям.
Днем из 25-ти скважин, как правило, работает 10. Этого хватает для обеспечения Железногорска водой, ее расход в дневные часы составляет 1020 кубических метров. К вечеру увеличивается до 1500 кубов. За работой скважин следит оператор в режиме реального времени.
Каждая из них имеет свою санитарную зону и огорожена проволокой. Вторая санитарная зона, куда входят и лесные массивы, контролируется тоже. Но с каждым годом работники ГВС, стоящие на страже качества питьевой воды, видят как в лесах растут горы бытового мусора.
По словам Маргариты Петюшкиной, есть скважины, которые поднимают воду с 5 метров. При разложении выброшенных отходов вредные вещества вместе с осадками могут попасть в верхний водоносный горизонт.
Фото Татьяны Фирсовой
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Савеловский суд Москвы бессрочно лишил «гонщицу» Мару Багдасарян водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США
Северокорейские СМИ опубликовали пропагандистский ролик, в котором вооруженные силы КНДР якобы уничтожают американские самолеты и авианосец, пишет издание Daily Mail.
Лукашенко рассказал о «провокации с оружием»
Во вторник, 21 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали несколько десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием, сообщает «БелТа».
Масоны подадут в суд на Милонова
Лидер масонской организации «Великая ложа России» Андрей Богданов заявил, что подаст в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова, передает RNS. «Прокуратура проверит нас, а после подадим в суд.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>