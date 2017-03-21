ВОДНОЕ ЦАРСТВО

Накануне всемирного Дня воды, который отмечается 22 марта, железногорские журналисты отправились на очистные водозаборные сооружения

Объект стратегического значения закрытый и охраняемый, поэтому прежде чем сюда попасть, визит СМИ согласовывался с руководством «Гортеплоэнерго» и другими инстанциями.

Встречала журналистов начальник головных водозаборных сооружений Маргарита Петюшкина, которая работает в своей должности больше 30 лет.



- Наше подземное водное месторождение называется «Северное». И питьевая вода, которая располагается под землей, уже защищена от загрязнений, попадающих в водоносный горизонт. Это большой плюс, но есть и минус: в подземных водах, как правило, содержатся залежи солей. Их содержание находится в рамках предельно допустимых норм, но жесткость воды у нас высокая. Отсюда и накипь в чайниках.

Прежде чем вода попадет в систему водоснабжения Железногорска, она проходит несколько этапов очистки и фильтрации. Начиная от подъема на поверхность и далее по схеме очищения, берутся пробы. Обеззараживается вода двумя способами: хлорсодержащим препаратом гипохлорит марки А (не путать с хлором), который разрешен к использованию, и пропуском воды через УФ установку.

Качество воды контролируется и межрегиональным управлением №51 ФМБА России по Железногорску. Начальник отдела санитарного надзора Татьяна Клапченко говорит, что воду исследуют по микробиологическим, физико-химическим и радиологическим показателям.



- Мониторинг ведется в 11 точках на всей территории ЗАТО Железногорск. Результаты исследований Центра гигиены и эпидемиологии №51 показывают, что качество питьевой воды соответствует всем гигиеническим нормативам.

Днем из 25-ти скважин, как правило, работает 10. Этого хватает для обеспечения Железногорска водой, ее расход в дневные часы составляет 1020 кубических метров. К вечеру увеличивается до 1500 кубов. За работой скважин следит оператор в режиме реального времени.Каждая из них имеет свою санитарную зону и огорожена проволокой. Вторая санитарная зона, куда входят и лесные массивы, контролируется тоже. Но с каждым годом работники ГВС, стоящие на страже качества питьевой воды, видят как в лесах растут горы бытового мусора.

По словам Маргариты Петюшкиной, есть скважины, которые поднимают воду с 5 метров. При разложении выброшенных отходов вредные вещества вместе с осадками могут попасть в верхний водоносный горизонт.

Фото Татьяны Фирсовой