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РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

21.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая

РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

23 марта в Центре занятости населения состоится ярмарка вакансий

Ярмарка проводится совместно с АО «СНПО «Элерон», ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», ФГБУЗ «Клиническая больница №51», ООО «Элементпром», ООО «НПЦ «Мезон», МП «Комбинат благоустройства», ФГУП «Железногорский почтамт-филиал Почта России», ООО «ПК «Монолит», ЗАО «Эридан».
 
Предприятиям требуются: инженер-механик, врач, инженер-конструктор, инженер отдела эксплуатации, фармацевт, агроном, продавец продовольственных товаров, лаборант, кассир-эксперт, монтажник, плотник, каменщик, маляр, стропальщик, электромонтер, водитель автомобиля, диспетчер, кондуктор, электрогазосварщик, повар, машинист автогрейдера, санитарка (мойщица), почтальон.
 
Ярмарка вакансий пройдет в информационном зале ЦЗН по адресу: Пионерский проезд, д.6. Начало в 11 час. Дополнительная информация по телефону: 8(3919)75-22-14



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