РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
23 марта в Центре занятости населения состоится ярмарка вакансий
Ярмарка проводится совместно с АО «СНПО «Элерон», ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», ФГБУЗ «Клиническая больница №51», ООО «Элементпром», ООО «НПЦ «Мезон», МП «Комбинат благоустройства», ФГУП «Железногорский почтамт-филиал Почта России», ООО «ПК «Монолит», ЗАО «Эридан».
Предприятиям требуются: инженер-механик, врач, инженер-конструктор, инженер отдела эксплуатации, фармацевт, агроном, продавец продовольственных товаров, лаборант, кассир-эксперт, монтажник, плотник, каменщик, маляр, стропальщик, электромонтер, водитель автомобиля, диспетчер, кондуктор, электрогазосварщик, повар, машинист автогрейдера, санитарка (мойщица), почтальон.
Ярмарка вакансий пройдет в информационном зале ЦЗН по адресу: Пионерский проезд, д.6. Начало в 11 час. Дополнительная информация по телефону: 8(3919)75-22-14
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Савеловский суд Москвы бессрочно лишил «гонщицу» Мару Багдасарян водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США
Северокорейские СМИ опубликовали пропагандистский ролик, в котором вооруженные силы КНДР якобы уничтожают американские самолеты и авианосец, пишет издание Daily Mail.
Лукашенко рассказал о «провокации с оружием»
Во вторник, 21 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали несколько десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием, сообщает «БелТа».
Масоны подадут в суд на Милонова
Лидер масонской организации «Великая ложа России» Андрей Богданов заявил, что подаст в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова, передает RNS. «Прокуратура проверит нас, а после подадим в суд.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>