АНОНС ТЕЛЕКАНАЛА АВТО24
21.03.17 | Раздел: Цифровое телевидение / АВТО24 | Просмотров: 0 | Автор: людмила жигулева
Посмотреть онлайн файл: anons-avto24-aprel-2017-ilovepdf-compressed.pdf
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
8 июня 2016 | Раздел: Цифровое телевидение / БОКС
3 февраля 2016 | Раздел: Цифровое телевидение / ИЛЛЮЗИОН +
22 сентября 2016 | Раздел: Цифровое телевидение / ИЛЛЮЗИОН +
21 декабря 2016 | Раздел: Цифровое телевидение / ИЛЛЮЗИОН +
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Феликс, в новости: И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ
Жека, в новости: И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ
Вольдемар, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Вольдемар, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
Галина Процкая, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Светлана, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Жека, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
Жека, в новости: НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Татьяна Зимина, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
Жека, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
ость, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
Вольдемар, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
Жека, в новости: ВЕТЕРАНСКИЙ СПЕЦНАЗ
НОВОСТИ ЧАСА
Фийон сравнил соединение Крыма и РФ с независимостью Косова
Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в ходе предвыборных дебатов заявил, что народ должен иметь право распоряжаться своей судьбой, сравнив присоединение Крыма к России с решениями о…
США ограничат провоз электронных устройств в самолетах
Власти США намерены запретить большинство электронных устройств на борту авиарейсов, прибывающих в США из примерно десятка стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.
Макрон призвал Францию избегать сближения с Россией
Франции не следует сближаться с Россией, она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами, заявил в ночь на вторник кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон.
Сирийские военные сбили израильский беспилотник
Системы противовоздушной обороны Сирии сбили израильский бесплотный летательный аппарат. Инцидент произошел накануне вечером на юго-западе страны. Об этом сообщает ливанский телеканал Аlmayadeen.
Тиллерсон намерен посетить Россию 12 апреля
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует пропустить намеченную на 5-6 апреля встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы участвовать во встрече председателя КНР Си Цзиньпина, а позже он отправится в Россию.
Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в ходе предвыборных дебатов заявил, что народ должен иметь право распоряжаться своей судьбой, сравнив присоединение Крыма к России с решениями о…
США ограничат провоз электронных устройств в самолетах
Власти США намерены запретить большинство электронных устройств на борту авиарейсов, прибывающих в США из примерно десятка стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.
Макрон призвал Францию избегать сближения с Россией
Франции не следует сближаться с Россией, она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами, заявил в ночь на вторник кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон.
Сирийские военные сбили израильский беспилотник
Системы противовоздушной обороны Сирии сбили израильский бесплотный летательный аппарат. Инцидент произошел накануне вечером на юго-западе страны. Об этом сообщает ливанский телеканал Аlmayadeen.
Тиллерсон намерен посетить Россию 12 апреля
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует пропустить намеченную на 5-6 апреля встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы участвовать во встрече председателя КНР Си Цзиньпина, а позже он отправится в Россию.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>