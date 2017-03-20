АНОНС ТЕЛЕКАНАЛА РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в ходе предвыборных дебатов заявил, что народ должен иметь право распоряжаться своей судьбой, сравнив присоединение Крыма к России с решениями о…Власти США намерены запретить большинство электронных устройств на борту авиарейсов, прибывающих в США из примерно десятка стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.Франции не следует сближаться с Россией, она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами, заявил в ночь на вторник кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон.Системы противовоздушной обороны Сирии сбили израильский бесплотный летательный аппарат. Инцидент произошел накануне вечером на юго-западе страны. Об этом сообщает ливанский телеканал Аlmayadeen.Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует пропустить намеченную на 5-6 апреля встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы участвовать во встрече председателя КНР Си Цзиньпина, а позже он отправится в Россию.