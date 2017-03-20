ВСТРЕЧА НА "КРЫМСКОЙ ВЕСНЕ"
Железногорцы приняли участие в фестивале "Крымская весна-2017"
В Центральном парке Красноярска по инициативе активистов краевых общественных организаций прошел фестиваль "Крымская весна", посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
На главной сцене выступили творческие коллективы края, а вдоль центральной аллеи были развернуты более двух десятков интерактивных площадок. Жители Красноярского края, собравшиеся на фестиваль, принимали участие в квестах и викторинах, посвященных географии и историческим достопримечательностям полуострова, а на локации "Карта Крыма" отмечали места, оставшиеся в памяти после путешествий.
Свои площадки представили общественные и молодежные организации, активисты флагманских программ провели спортивные состязания. Посетили фестиваль "Крымская весна" и приняли участие в праздничных мероприятиях около 5 тыс. жителей края.
фото krskstate.ru
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