ВСТРЕЧА НА "КРЫМСКОЙ ВЕСНЕ"

Железногорцы приняли участие в фестивале "Крымская весна-2017"

В Центральном парке Красноярска по инициативе активистов краевых общественных организаций прошел фестиваль "Крымская весна", посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

На главной сцене выступили творческие коллективы края, а вдоль центральной аллеи были развернуты более двух десятков интерактивных площадок. Жители Красноярского края, собравшиеся на фестиваль, принимали участие в квестах и викторинах, посвященных географии и историческим достопримечательностям полуострова, а на локации "Карта Крыма" отмечали места, оставшиеся в памяти после путешествий.

Свои площадки представили общественные и молодежные организации, активисты флагманских программ провели спортивные состязания. Посетили фестиваль "Крымская весна" и приняли участие в праздничных мероприятиях около 5 тыс. жителей края.

фото krskstate.ru