"ЛЕГОМОНСТРЫ" НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Юные железногорцы стали лучшими в игре роботов
В Москве прошел IX Всероссийский робототехнический фестиваль. «РобоФест» принял рекордное количество участников – около 5000 школьников и студентов из 65 регионов России, Казахстана и Белоруссии.
Ученики лицея №102 стали лучшими в игре роботов. Ребята из СЮТа завоевали бронзовые награды.
Команду лицея №102 "Легомонстры" представляли Сергей Лазеев, Артем Иванов, Артур Белов, Владимир Назаров, Юрий Боровиков, тренер Елена Щипунова, тренер-консультант Максим Лазеев (АО "ИСС").
"Железяки" из Станции юных техников выступали в составе Кирилл Наумкин, Даниил Ступник, Кирилл Грауле, Елисей Грибанов, тренер Дмитрий Пинтюков, наставник Светлана Васильева.
За помощь в подготовке и организации поездки победители фестиваля благодарят АО "ИСС", ФГУП "ГХК" и Молодежный центр.
Отметим, фестиваль проводится с 2009 года в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». Цель программы – воспитание новых инженерных кадров для российской промышленности в масштабах страны, начиная со средней школы.
Фото admk26.ru
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