"ЛЕГОМОНСТРЫ" НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Турецкие импортеры приостановили закупки российской сельскохозяйственной продукции, в основном пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, несмотря на опровержения Анкарой информации о том, что она фактически запретила импорт этих товаров из России…Рубль днем снижался к доллару и евро на фоне скатывания рынка нефти к отметке 51 доллар за баррель сорта Brent, говорят эксперты.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пятая колонна при поддержке западных спецслужб пытается нагнетать ситуацию в стране.Самый дорогой особняк в Москве стоит 58 миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство недвижимости Savills.Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в результате блокады Донбасса радикалами Украина полностью потеряла влияние на эту территорию.