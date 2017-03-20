И ЛУЖА ПО КОЛЕНО

Возбуждено уголовное дело в отношении железногорца за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде

Накануне, нарядом дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль под управлением 26-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка установили, что данный гражданин привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В настоящее время в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск