И ЛУЖА ПО КОЛЕНО
20.03.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая
Возбуждено уголовное дело в отношении железногорца за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде
Накануне, нарядом дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль под управлением 26-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Стражи порядка установили, что данный гражданин привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В настоящее время в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
28 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / ПроисшествияВозбуждено уголовное дело в отношении водителя за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде
1 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / ПроисшествияЖелезногорцу грозит до 2 лет тюрьмы за езду в пьяном виде
26 января 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорские полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным
6 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияПолицейскими возбуждено уголовное дело в отношении водителя за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Феликс, в новости: И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ
Жека, в новости: И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ
Вольдемар, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Вольдемар, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
Галина Процкая, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Светлана, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Жека, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
Жека, в новости: НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Татьяна Зимина, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
Жека, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
ость, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
Вольдемар, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
Жека, в новости: ВЕТЕРАНСКИЙ СПЕЦНАЗ
НОВОСТИ ЧАСА
Турция приостановила закупки российской пшеницы
Турецкие импортеры приостановили закупки российской сельскохозяйственной продукции, в основном пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, несмотря на опровержения Анкарой информации о том, что она фактически запретила импорт этих товаров из России…
Рубль отреагировал на словесные интервенции Силуанова
Рубль днем снижался к доллару и евро на фоне скатывания рынка нефти к отметке 51 доллар за баррель сорта Brent, говорят эксперты.
Лукашенко пожаловался на «пятую колонну» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пятая колонна при поддержке западных спецслужб пытается нагнетать ситуацию в стране.
Названа стоимость самого дорогого особняка в Москве
Самый дорогой особняк в Москве стоит 58 миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство недвижимости Savills.
Порошенко признал потерю Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в результате блокады Донбасса радикалами Украина полностью потеряла влияние на эту территорию.
Турецкие импортеры приостановили закупки российской сельскохозяйственной продукции, в основном пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, несмотря на опровержения Анкарой информации о том, что она фактически запретила импорт этих товаров из России…
Рубль отреагировал на словесные интервенции Силуанова
Рубль днем снижался к доллару и евро на фоне скатывания рынка нефти к отметке 51 доллар за баррель сорта Brent, говорят эксперты.
Лукашенко пожаловался на «пятую колонну» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пятая колонна при поддержке западных спецслужб пытается нагнетать ситуацию в стране.
Названа стоимость самого дорогого особняка в Москве
Самый дорогой особняк в Москве стоит 58 миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство недвижимости Savills.
Порошенко признал потерю Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в результате блокады Донбасса радикалами Украина полностью потеряла влияние на эту территорию.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>