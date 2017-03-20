ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
В Красноярске прошло общественное обсуждение планов строительства, реконструкции и ремонта дорог на территории Красноярского края
Участие в дискуссии приняли горожане, депутаты, представители общественной палаты и общественных организаций, краевого министерства транспорта, дорожники и архитекторы.
Напомним, программа «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой и пройдет дорожный ремонт в Красноярском крае, — это приоритетный федеральный проект, разработанный правительством РФ в качестве стратегического направления развития страны. Он будет реализован в 38 субъектах России.
В этом году в рамках проекта на дорожные работы выделят 2 млрд рублей, из которых один миллиард предоставит краевой бюджет. На региональной сети автодорог будет отремонтировано около 21 км.
Работы запланированы участках автодорог Красноярск—Железногорск, Красноярск—Кузнецово—Зыково, Миндерла—Сухобузимо—Атаманово, «Подъезд к аэропорту «Емельяново».
фото:ГиГ
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