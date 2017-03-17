ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 МАРТА
17.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Сергей Скляров
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Плотницкий призвал к референдуму о присоединении Донбасса к РФ
В Донбассе необходимо провести референдум по примеру Крыма о присоединении к России. С таким заявлением выступил глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий.
Ученые смоделировали «ядерный конец света»
Доктор военных наук, специалист в военной политологии Константин Сивков в программе «Теория заговора» на телеканале «Звезда» рассказал, какими будут последствия от ядерного взрыва средней мощности в центре любого многомиллионного города…
Введены новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Депутаты Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной компенсацией.
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