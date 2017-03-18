ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 МАРТА
18.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Сергей Скляров
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Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий рассказал о бегстве приехавшей на границу с Крымом украинской делегации при появлении российского КамАЗа. Соответствующее видео он разместил в YouTube.
В Киеве облили краской памятник князю Владимиру
Неизвестные облили красной краской памятник крестителю Руси князю Владимиру, сообщила в субботу сотрудник Украинского института национальной памяти Елена Халимон.
Болельщики «Спартака» высмеяли телеканал BBC
Болельщики столичного «Спартака» во время матча 20-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» развернули на гостевой трибуне второй баннер с обращением к английскому каналу BBC.
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