ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 МАРТА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воссоединение Крыма с Россией спасением для крымчан, отметив, что страна вполне справляется с санкциями, хотя они и негативно влияют на экономику.Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий рассказал о бегстве приехавшей на границу с Крымом украинской делегации при появлении российского КамАЗа. Соответствующее видео он разместил в YouTube.Неизвестные облили красной краской памятник крестителю Руси князю Владимиру, сообщила в субботу сотрудник Украинского института национальной памяти Елена Халимон.Болельщики столичного «Спартака» во время матча 20-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» развернули на гостевой трибуне второй баннер с обращением к английскому каналу BBC.Использование авианосцев в условиях потенциального конфликта на море может обернуться для ВМС США серьезными потерями.