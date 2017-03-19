ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 МАРТА
19.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Сергей Скляров
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В Минфине Украины подсчитали потери из-за блокады Донбасса
Около 2 млрд гривен (4,3 млрд рублей) налоговых поступлений недоcчитается Минфин Украины из-за блокады Донбасса. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в ведомстве.
Самая тучная женщина планеты сбросила 140 кг
Самая полная женщина планеты, вес которой до недавнего времени составлял 500 кг, смогла за пять недель сбросить 140 кг. Египтянка Иман Ахмад Абдулати проходит лечение в индийской клинике, сообщает ТАСС…
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