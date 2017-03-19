ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 МАРТА

Бывший болгарский президент Росен Плевнелиев утверждает, что Россия финансирует политические партии и вмешивается во внутренние дела Болгарии.Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который в своем Twitter пообещал вернуть жителям Крыма свободу. «Ну и тормоз!Смоленский лыжник Иван Малахов снял от первого лица собственное падение во время спуска с горы в рамках соревнований Freeride World Tour. Видеоролик Малахов опубликовал в YouTube.Около 2 млрд гривен (4,3 млрд рублей) налоговых поступлений недоcчитается Минфин Украины из-за блокады Донбасса. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в ведомстве.Самая полная женщина планеты, вес которой до недавнего времени составлял 500 кг, смогла за пять недель сбросить 140 кг. Египтянка Иман Ахмад Абдулати проходит лечение в индийской клинике, сообщает ТАСС…