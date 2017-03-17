ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

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17.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Татьяна Фирсова

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Железногорцам сделают перерасчет оплаты за тепло

В Железногорске собственникам 178 домов, которые обслуживает ГЖКУ, вернут деньги за тепло, сообщил директор предприятия Александр Харкевич.

Общая сумма перерасчета в пользу владельцев жилья — 105 млн рублей. В то же время собственникам 252 домов придется за тепло доплатить. Сумма их возврата составит 56 млн.

Такая корректировка не в пользу собственников произошла потому, что зима в 2016 году была холоднее, чем в 2015-м. А раз потребили больше, придется раскошелиться. Это касается собственников, чьи дома оснащены приборами учета тепловой энергии уже несколько лет. Поэтому в своих счет - квитанциях на квартплату за март они увидят суммы больше, чем за февраль.

Те, у кого общедомовый прибор был установлен в 2016 году, получат суммы меньше, так как показатели счетчика тепла за прошлый год сравнивались с нормативными показателями 0,24 за Гкал. Норматив был выше фактического потребления.

 



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