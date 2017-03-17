ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

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Железногорцам сделают перерасчет оплаты за тепло
В Железногорске собственникам 178 домов, которые обслуживает ГЖКУ, вернут деньги за тепло, сообщил директор предприятия Александр Харкевич.
Общая сумма перерасчета в пользу владельцев жилья — 105 млн рублей. В то же время собственникам 252 домов придется за тепло доплатить. Сумма их возврата составит 56 млн.
Такая корректировка не в пользу собственников произошла потому, что зима в 2016 году была холоднее, чем в 2015-м. А раз потребили больше, придется раскошелиться. Это касается собственников, чьи дома оснащены приборами учета тепловой энергии уже несколько лет. Поэтому в своих счет - квитанциях на квартплату за март они увидят суммы больше, чем за февраль.
Те, у кого общедомовый прибор был установлен в 2016 году, получат суммы меньше, так как показатели счетчика тепла за прошлый год сравнивались с нормативными показателями 0,24 за Гкал. Норматив был выше фактического потребления.
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