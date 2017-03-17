Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 МАРТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 МАРТА
17.03.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 18 марта представляет Анастасия Совцова
ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
17.03.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцам сделают перерасчет оплаты за тепло
НА ШТУРМ ГОРЫ

НА ШТУРМ ГОРЫ
17.03.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
В Железногорске в субботу пройдет супергонка, штурм горы, у подножия которой
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЛЮДМИЛА БУЛАВЧУК

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЛЮДМИЛА БУЛАВЧУК
17.03.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 20 марта
С ПАРФЮМОМ НА НАРЫ

С ПАРФЮМОМ НА НАРЫ
17.03.17 | Главные темы / Происшествия
Сотрудники полиции задержали 37-летнего железногорца, укравшего в магазине

НА ШТУРМ ГОРЫ

17.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 28 | Автор: Татьяна Фирсова

НА ШТУРМ ГОРЫ

В Железногорске в субботу пройдет супергонка, штурм горы, у подножия которой приготовят вкусную уху

Гранд-финал серии лыжных гонок SKI 9ka TOUR на вершине горнолыжного склона состоится 18 марта.

Зрелищная гонка свободным ходом с финишем на вершине горнолыжного склона завершит лыжегоночный сезон в Железногорске. По итогам гонки определят победителей и призёров в возрастных группах по 4 лучшим результатам Кубка. А так же лучших в абсолюте среди мужчин и женщин, принявших участие во всех 5 этапах Кубка, по сумме времени. Награды уже ждут своих героев - два дизайнерских Кубка готовы. Вкуснейшей ухой на костре угостят всех участников, гостей и болельщиков финальной гонки Открытого Кубка города.

Регламент:

9.00-10.30 - разметка и просмотр трассы
9.30-10.30 - регистрация участников в судейским домике на лыжном стадионе
10.45 - открытие соревнований
11.00 - общий старт
11.10-11.30 - финиш участников
11.30-12.00 - снятие трассы, разметки, спуск участников пешком
11.30-12.30 - уха-пати от SuccessO
12.30-13.00- награждение, фотосессия
Горожан приглашают насладиться азартным и ярким зрелищем – штурмом горы бегом на лыжах. Не пропустите!

По информации www.sport-26.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2017

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2017
8 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
12 февраля в Железногорске пройдет всероссийская акция «Лыжня России - 2017»
А НУ-КА, ДОГОНИ!

А НУ-КА, ДОГОНИ!
12 января 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
15 января на базе "Снежинка" состоится 2-й этап серии лыжных гонок Кубка «Ski 9ka Tour»
БЕЖИМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

БЕЖИМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
31 января 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Железногорске 12 февраля на городском озере
ЖЕЛТАЯ ГОНКА-2015

ЖЕЛТАЯ ГОНКА-2015
18 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
В Железногорске пройдет Открытый Чемпионат и первенство города по маунтинбайку «Жёлтая гонка» 

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вольдемар, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
ость, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
Вольдемар, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Кремль объяснил исчезновение «нездорового» Медведева
Дмитрий Медведев отсутствовал на заседании членов Совета безопасности из-за своего рабочего графика. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Плотницкий призвал к референдуму о присоединении Донбасса к РФ
В Донбассе необходимо провести референдум по примеру Крыма о присоединении к России. С таким заявлением выступил глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий.

Ученые смоделировали «ядерный конец света»
Доктор военных наук, специалист в военной политологии Константин Сивков в программе «Теория заговора» на телеканале «Звезда» рассказал, какими будут последствия от ядерного взрыва средней мощности в центре любого многомиллионного города…

Введены новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Депутаты Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной компенсацией.

Интерпол сообщил о «засвеченных» картах банков РФ
Интерпол сообщил в Банк России о большом количестве скомпрометированных карт клиентов российских банков, заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев на XIX банковской конференции.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МУЖСКОЙ ДЕНЬ С ЦИФРОВЫМ ТВ! ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ПО ЗАЯЧЬИМ ТРОПАМ ПРОГРАММА ДЕТИ И СЮЖЕТЫ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ОКСАНА ГРИГОРЬЕВА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Март 2017 (93)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.