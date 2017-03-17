НА ШТУРМ ГОРЫ
В Железногорске в субботу пройдет супергонка, штурм горы, у подножия которой приготовят вкусную уху
Гранд-финал серии лыжных гонок SKI 9ka TOUR на вершине горнолыжного склона состоится 18 марта.
Зрелищная гонка свободным ходом с финишем на вершине горнолыжного склона завершит лыжегоночный сезон в Железногорске. По итогам гонки определят победителей и призёров в возрастных группах по 4 лучшим результатам Кубка. А так же лучших в абсолюте среди мужчин и женщин, принявших участие во всех 5 этапах Кубка, по сумме времени. Награды уже ждут своих героев - два дизайнерских Кубка готовы. Вкуснейшей ухой на костре угостят всех участников, гостей и болельщиков финальной гонки Открытого Кубка города.
Регламент:
9.00-10.30 - разметка и просмотр трассы
9.30-10.30 - регистрация участников в судейским домике на лыжном стадионе
10.45 - открытие соревнований
11.00 - общий старт
11.10-11.30 - финиш участников
11.30-12.00 - снятие трассы, разметки, спуск участников пешком
11.30-12.30 - уха-пати от SuccessO
12.30-13.00- награждение, фотосессия
Горожан приглашают насладиться азартным и ярким зрелищем – штурмом горы бегом на лыжах. Не пропустите!
По информации www.sport-26.ru
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