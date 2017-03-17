НА ШТУРМ ГОРЫ

В Железногорске в субботу пройдет супергонка, штурм горы, у подножия которой приготовят вкусную уху

Гранд-финал серии лыжных гонок SKI 9ka TOUR на вершине горнолыжного склона состоится 18 марта.

Зрелищная гонка свободным ходом с финишем на вершине горнолыжного склона завершит лыжегоночный сезон в Железногорске. По итогам гонки определят победителей и призёров в возрастных группах по 4 лучшим результатам Кубка. А так же лучших в абсолюте среди мужчин и женщин, принявших участие во всех 5 этапах Кубка, по сумме времени. Награды уже ждут своих героев - два дизайнерских Кубка готовы. Вкуснейшей ухой на костре угостят всех участников, гостей и болельщиков финальной гонки Открытого Кубка города.

Регламент:

9.00-10.30 - разметка и просмотр трассы

9.30-10.30 - регистрация участников в судейским домике на лыжном стадионе

10.45 - открытие соревнований

11.00 - общий старт

11.10-11.30 - финиш участников

11.30-12.00 - снятие трассы, разметки, спуск участников пешком

11.30-12.30 - уха-пати от SuccessO

12.30-13.00- награждение, фотосессия

Горожан приглашают насладиться азартным и ярким зрелищем – штурмом горы бегом на лыжах. Не пропустите!

По информации www.sport-26.ru