В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЛЮДМИЛА БУЛАВЧУК
17.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 5 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 20 марта
Смертельный прыжок. Кто и зачем подталкивает детей к суициду через «группы смерти»? Есть ли противоядие от страшного увлечения и как защитить ребенка от воздействия суицидальных групп? Поговорим на эту тему с детским омбудсменом Железногорска Людмилой Булавчук.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 20 марта, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200. Или пишите на сайт.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
Фото ГиГ
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