В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЛЮДМИЛА БУЛАВЧУК

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 20 марта

Смертельный прыжок. Кто и зачем подталкивает детей к суициду через «группы смерти»? Есть ли противоядие от страшного увлечения и как защитить ребенка от воздействия суицидальных групп? Поговорим на эту тему с детским омбудсменом Железногорска Людмилой Булавчук.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 20 марта, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200. Или пишите на сайт.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.

Фото ГиГ