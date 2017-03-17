С ПАРФЮМОМ НА НАРЫ
17.03.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 3 | Автор: Галина Процкая
Полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в краже товара из магазина
В дежурную часть поступило сообщение от сотрудников магазина о хищении товара на сумму около 3 тысяч рублей.
Прибывшим на место полицейским работники торгового зала пояснили, что при учете товара была обнаружена недостача. Просмотрев видеозапись, продавцы выяснили, что посетитель магазина похитил туалетную воду.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый, неработающий житель Железногорска. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Любителю парфюма грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
27 января 2017 | Раздел: Главные темы / ПроисшествияПолицейские задержали подозреваемого в краже ноутбука из квартиры
19 января 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияПолиция задержала 32-летнюю горожанку, подозреваемую в краже товара из супермаркета
13 января 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияПолиция задержада железногорца, подозреваемого в краже электропилы
7 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / ПроисшествияЖелезногорские полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры золотых украшений
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ
Вольдемар, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Вольдемар, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
Галина Процкая, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Светлана, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Жека, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
Жека, в новости: НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Татьяна Зимина, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
ость, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
Вольдемар, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
Жека, в новости: ВЕТЕРАНСКИЙ СПЕЦНАЗ
НОВОСТИ ЧАСА
Российский физик рассказал о годах рабства в Казахстане
АЛМА-АТА, 17 мар — РИА Новости, Михаил Егорин. Новосибирский физик-ядерщик Юрий Образцов, найденный несколько дней назад в Алма-Ате после побега из многомесячного рабства, рассказал журналистам о том, как оказался в…
Зампред комитета Госдумы: Украина вспомнила методы Гитлера
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна понесла серьезные потери из-за блокады украинскими националистами Донбасса, а убытки будут взысканы с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а…
Моуринью объяснил эпизод с бананом в матче с «Ростовом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал эпизод, произошедший в ходе ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0). В середине второго тайма наставник собственноручно очистил банан, после чего…
Украинцы заступились за россиянку Самойлову
Украинские блогеры и общественные деятели вступились за россиянку Юлию Самойлову, которую ранее экс-министр культуры Украины Оксана Билозир назвала «уродом».
Пенсионерка заплатит 400 тысяч рублей за пьяный авиадебош
Красноярский областной суд удовлетворил иск авиаперевозчика о взыскании убытков с местной пенсионерки, устроившей пьяный дебош на борту пассажирского лайнера.
АЛМА-АТА, 17 мар — РИА Новости, Михаил Егорин. Новосибирский физик-ядерщик Юрий Образцов, найденный несколько дней назад в Алма-Ате после побега из многомесячного рабства, рассказал журналистам о том, как оказался в…
Зампред комитета Госдумы: Украина вспомнила методы Гитлера
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна понесла серьезные потери из-за блокады украинскими националистами Донбасса, а убытки будут взысканы с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а…
Моуринью объяснил эпизод с бананом в матче с «Ростовом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал эпизод, произошедший в ходе ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0). В середине второго тайма наставник собственноручно очистил банан, после чего…
Украинцы заступились за россиянку Самойлову
Украинские блогеры и общественные деятели вступились за россиянку Юлию Самойлову, которую ранее экс-министр культуры Украины Оксана Билозир назвала «уродом».
Пенсионерка заплатит 400 тысяч рублей за пьяный авиадебош
Красноярский областной суд удовлетворил иск авиаперевозчика о взыскании убытков с местной пенсионерки, устроившей пьяный дебош на борту пассажирского лайнера.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>