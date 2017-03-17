С ПАРФЮМОМ НА НАРЫ

Полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в краже товара из магазина

В дежурную часть поступило сообщение от сотрудников магазина о хищении товара на сумму около 3 тысяч рублей.

Прибывшим на место полицейским работники торгового зала пояснили, что при учете товара была обнаружена недостача. Просмотрев видеозапись, продавцы выяснили, что посетитель магазина похитил туалетную воду.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый, неработающий житель Железногорска. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Любителю парфюма грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск