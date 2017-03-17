ПО ФРОНТОВЫМ ДОРОГАМ
В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне компания «РЖД» предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в поездах внутригосударственного сообщения
Акция будет действовать с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок. Ее цель – подарить героям войны возможность встретиться с фронтовыми друзьями, побывать в памятных местах былых сражений.
С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны может бесплатно проследовать сопровождающий.
Оформить безденежный билет можно сегодня в кассах дальнего следования на основании документа, удостоверяющего личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).
Для иностранных граждан+ оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.
Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не берется плата за сервисные услуги (в том числе постельные принадлежности и питание). Железнодорожники помогут в организации встречи, посадки и высадки почетных пассажиров и окажут им необходимую помощь.
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