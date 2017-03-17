НАУЧИСЬ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ
В Академии МЧС начался второй этап Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор»
В состязаниях принимают участие 24 команды из учебных заведений 12 субъектов СФО. Красноярский край представляет две команды. Одна из них - из Железногорска.
Соревнования проходят в рамках всероссийского проекта «Научись спасать жизнь», который стартовал в 2015 году по инициативе Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Его основная идея: любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе и окружающим. Проект направлен на мотивацию и обучение населения принципам оказания первой помощи и психологической поддержки.
На втором этапе соревнований оценивается не только теоретическая подготовка участников, но и практические навыки оказания первой помощи и психологической поддержки.
В число победителей вйодут две команды, которые поедут защищать честь Сибири в Москву - на финальные соревнования.
фото: admk26.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
АЛМА-АТА, 17 мар — РИА Новости, Михаил Егорин. Новосибирский физик-ядерщик Юрий Образцов, найденный несколько дней назад в Алма-Ате после побега из многомесячного рабства, рассказал журналистам о том, как оказался в…
Зампред комитета Госдумы: Украина вспомнила методы Гитлера
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна понесла серьезные потери из-за блокады украинскими националистами Донбасса, а убытки будут взысканы с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а…
Моуринью объяснил эпизод с бананом в матче с «Ростовом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал эпизод, произошедший в ходе ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0). В середине второго тайма наставник собственноручно очистил банан, после чего…
Украинцы заступились за россиянку Самойлову
Украинские блогеры и общественные деятели вступились за россиянку Юлию Самойлову, которую ранее экс-министр культуры Украины Оксана Билозир назвала «уродом».
Пенсионерка заплатит 400 тысяч рублей за пьяный авиадебош
Красноярский областной суд удовлетворил иск авиаперевозчика о взыскании убытков с местной пенсионерки, устроившей пьяный дебош на борту пассажирского лайнера.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>