НАУЧИСЬ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ

В Академии МЧС начался второй этап Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор»

В состязаниях принимают участие 24 команды из учебных заведений 12 субъектов СФО. Красноярский край представляет две команды. Одна из них - из Железногорска.

Соревнования проходят в рамках всероссийского проекта «Научись спасать жизнь», который стартовал в 2015 году по инициативе Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Его основная идея: любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе и окружающим. Проект направлен на мотивацию и обучение населения принципам оказания первой помощи и психологической поддержки.

На втором этапе соревнований оценивается не только теоретическая подготовка участников, но и практические навыки оказания первой помощи и психологической поддержки.

В число победителей вйодут две команды, которые поедут защищать честь Сибири в Москву - на финальные соревнования.

фото: admk26.ru