ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 16 МАРТА
16.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 40 | Автор: Сергей Скляров
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Проблема дорожной блокады Донбасса должна быть решена мирным путем. С таким заявлением выступили в Госдепартаменте США.
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ЧП в Ленобласти, Петросян как «оружие Кремля» и другие события дня
Захарова предложила НАТО обратить внимание на Петросяна Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что аналитики НАТО в ходе исследования российской телевизионной юмористической передачи КВН допустили упущение, не обратив внимание…
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