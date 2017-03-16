ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 МАРТА
16.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Сергей Скляров
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В Казахстане убит чемпион мира по пауэрлифтингу
В казахстанском городе Кокшетау задержана группа студентов по подозрению в убийстве чемпионом мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского, сообщает «Интерфакс».
Синоптики выступили с предупреждением к москвичам
Синоптики пообещали жителям Москвы в четверг, 16 марта, облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь на фоне пониженного атмосферного давления. Температура воздуха достигнет 7 градусов выше ноля.
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