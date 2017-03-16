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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 МАРТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 МАРТА
16.03.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 17 марта представляет Анна Тищук
ВОКРУГ СВЕТА ОТ СТАРОСТИ

ВОКРУГ СВЕТА ОТ СТАРОСТИ
16.03.17 | Главные темы / Cобытия
Знаменитая красноярская путешественница-пенсионера Елена Ерхова отметит
БОМЖИ НА УЧЕТЕ

БОМЖИ НА УЧЕТЕ
16.03.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорском Управлении подвели итоги профилактического мероприятия
ГОТОВИМСЯ К ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ

ГОТОВИМСЯ К ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ
16.03.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске ремонт дорог начнется в середине апреля
И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ

И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ
15.03.17 | Главные темы / Cобытия
С наступлением весны сходит снег, а вместе с ним и асфальт

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 15 МАРТА

16.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 22 | Автор: Сергей Скляров



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