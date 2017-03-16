НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 15 МАРТА

Пользователи Twitter подняли на смех президента Украины Петра Порошенко, который сравнил Украину с самолетом. «Украина как самолет, у которого два крыла.На прошедших в минувшую среду слушаниях в Общественной палате посвященных проблемам воевавших на стороне сепаратистов, представители последних пожаловались на то, что Россия выдает их Украине, при этом представители МВД подтвердили…В казахстанском городе Кокшетау задержана группа студентов по подозрению в убийстве чемпионом мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского, сообщает «Интерфакс».Синоптики пообещали жителям Москвы в четверг, 16 марта, облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь на фоне пониженного атмосферного давления. Температура воздуха достигнет 7 градусов выше ноля.Правительство России внесло поправки в законопроект о механизме регулирования трансграничных переводов денежных средств.