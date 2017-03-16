БОМЖИ НА УЧЕТЕ

Накануне на территории ЗАТО Железногорск провели комплексные оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «БОМЖ»

Целью мероприятий являлось предупреждение правонарушений и преступлений со стороны лиц без определенного места жительства и рода занятий, их постановка на централизованный учет, осуществление контроля за образом жизни, установление личности неопознанных трупов.

Проведена проверка торговых площадей, рынков, теплотрасс, свалок, подвальных и чердачных помещений жилых домов, а также иных мест концентрации данной категории лиц.

В полицию доставлено шесть граждан данной категории. Все они были сфотографированы и дактилоскопированы, на каждого из доставленных оформлена специальная опознавательная карта. Данная категория лиц проверялась по имеющимся оперативно-справочным учетам. Также проводились профилактические беседы о недопущении противоправного поведения.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск