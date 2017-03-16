БОМЖИ НА УЧЕТЕ
Накануне на территории ЗАТО Железногорск провели комплексные оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «БОМЖ»
Целью мероприятий являлось предупреждение правонарушений и преступлений со стороны лиц без определенного места жительства и рода занятий, их постановка на централизованный учет, осуществление контроля за образом жизни, установление личности неопознанных трупов.
Проведена проверка торговых площадей, рынков, теплотрасс, свалок, подвальных и чердачных помещений жилых домов, а также иных мест концентрации данной категории лиц.
В полицию доставлено шесть граждан данной категории. Все они были сфотографированы и дактилоскопированы, на каждого из доставленных оформлена специальная опознавательная карта. Данная категория лиц проверялась по имеющимся оперативно-справочным учетам. Также проводились профилактические беседы о недопущении противоправного поведения.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Пользователи Twitter подняли на смех президента Украины Петра Порошенко, который сравнил Украину с самолетом. «Украина как самолет, у которого два крыла.
В ОП рассказали, как депортируют на Украину воевавших там россиян
На прошедших в минувшую среду слушаниях в Общественной палате посвященных проблемам воевавших на стороне сепаратистов, представители последних пожаловались на то, что Россия выдает их Украине, при этом представители МВД подтвердили…
В Казахстане убит чемпион мира по пауэрлифтингу
В казахстанском городе Кокшетау задержана группа студентов по подозрению в убийстве чемпионом мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского, сообщает «Интерфакс».
Синоптики выступили с предупреждением к москвичам
Синоптики пообещали жителям Москвы в четверг, 16 марта, облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь на фоне пониженного атмосферного давления. Температура воздуха достигнет 7 градусов выше ноля.
Новый законопроект ограничит перевод денег на Украину
Правительство России внесло поправки в законопроект о механизме регулирования трансграничных переводов денежных средств.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>