ГОТОВИМСЯ К ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ
16.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске ремонт дорог начнется в середине апреля
Об этом сообщил заместитель главы администрации ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ Юрий Латушкин. Все работы разделены на три лота, по всем аукционы уже объявлены.
- Асфальт начал вскрываться, пока несколько меньше, чем в прошлом году, - констатировал Юрий Латушкин. - Планируется выполнение ремонта не просто латками, а хорошими площадями. Практика уже показала – там, где идет асфальтирование площадями, там ремонт долго держится.
На ямочный ремонт в 2017 году в городском бюджете предусмотрено 27,1 млн рублей. На сэкономленные деньги при проведении торгов будет продолжен ремонт тротуаров, сообщает муниципальный портал
- Помимо этого в этом году сплошным асфальтированием будет пройдена улица Ленина – от ул. Советская до ул. Загородная – с холодным фрезированием. Это позволит 5-6 лет улицу Ленина продержать в хорошем состоянии, - сообщил заместитель Главы администрации. – Планируется также продолжить ремонт улицы Транзитная с тем, чтобы замкнуть кольцо Транзитная – Загородная – Ленина.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Вчера, 17:50 | Раздел: Главные темы / CобытияС наступлением весны сходит снег, а вместе с ним и асфальт
23 марта 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияНа ямочный ремонт дорог выделено 26 миллионов рублей
3 апреля 2014 | Раздел: CобытияЯмочный ремонт улицы Южной может начаться уже в понедельник,7 апреля
9 апреля 2012 | Раздел: Cобытия••• Ремонт дорог в ЗАТО Железногорск начнется в начале мая
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вольдемар, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Вольдемар, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
Галина Процкая, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Светлана, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Жека, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
Жека, в новости: НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Татьяна Зимина, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
ость, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
Вольдемар, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
Жека, в новости: ВЕТЕРАНСКИЙ СПЕЦНАЗ
Иван, в новости: ВЕТЕРАНСКИЙ СПЕЦНАЗ
НОВОСТИ ЧАСА
Порошенко высмеяли за сравнение Украины с самолетом
Пользователи Twitter подняли на смех президента Украины Петра Порошенко, который сравнил Украину с самолетом. «Украина как самолет, у которого два крыла.
В ОП рассказали, как депортируют на Украину воевавших там россиян
На прошедших в минувшую среду слушаниях в Общественной палате посвященных проблемам воевавших на стороне сепаратистов, представители последних пожаловались на то, что Россия выдает их Украине, при этом представители МВД подтвердили…
В Казахстане убит чемпион мира по пауэрлифтингу
В казахстанском городе Кокшетау задержана группа студентов по подозрению в убийстве чемпионом мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского, сообщает «Интерфакс».
Синоптики выступили с предупреждением к москвичам
Синоптики пообещали жителям Москвы в четверг, 16 марта, облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь на фоне пониженного атмосферного давления. Температура воздуха достигнет 7 градусов выше ноля.
Новый законопроект ограничит перевод денег на Украину
Правительство России внесло поправки в законопроект о механизме регулирования трансграничных переводов денежных средств.
Пользователи Twitter подняли на смех президента Украины Петра Порошенко, который сравнил Украину с самолетом. «Украина как самолет, у которого два крыла.
В ОП рассказали, как депортируют на Украину воевавших там россиян
На прошедших в минувшую среду слушаниях в Общественной палате посвященных проблемам воевавших на стороне сепаратистов, представители последних пожаловались на то, что Россия выдает их Украине, при этом представители МВД подтвердили…
В Казахстане убит чемпион мира по пауэрлифтингу
В казахстанском городе Кокшетау задержана группа студентов по подозрению в убийстве чемпионом мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского, сообщает «Интерфакс».
Синоптики выступили с предупреждением к москвичам
Синоптики пообещали жителям Москвы в четверг, 16 марта, облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь на фоне пониженного атмосферного давления. Температура воздуха достигнет 7 градусов выше ноля.
Новый законопроект ограничит перевод денег на Украину
Правительство России внесло поправки в законопроект о механизме регулирования трансграничных переводов денежных средств.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>