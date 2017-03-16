ГОТОВИМСЯ К ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ

В Железногорске ремонт дорог начнется в середине апреля

Об этом сообщил заместитель главы администрации ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ Юрий Латушкин. Все работы разделены на три лота, по всем аукционы уже объявлены.



- Асфальт начал вскрываться, пока несколько меньше, чем в прошлом году, - констатировал Юрий Латушкин. - Планируется выполнение ремонта не просто латками, а хорошими площадями. Практика уже показала – там, где идет асфальтирование площадями, там ремонт долго держится.

- Помимо этого в этом году сплошным асфальтированием будет пройдена улица Ленина – от ул. Советская до ул. Загородная – с холодным фрезированием. Это позволит 5-6 лет улицу Ленина продержать в хорошем состоянии, - сообщил заместитель Главы администрации. – Планируется также продолжить ремонт улицы Транзитная с тем, чтобы замкнуть кольцо Транзитная – Загородная – Ленина.

На ямочный ремонт в 2017 году в городском бюджете предусмотрено 27,1 млн рублей. На сэкономленные деньги при проведении торгов будет продолжен ремонт тротуаров, сообщает муниципальный портал