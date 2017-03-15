И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ

С наступлением весны сходит снег, а вместе с ним и асфальт

Представители администрации уже провели комплексную проверку городских дорог. По словам заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Юрия Латушкина, ситуация не настолько сложная, как была в прошлом году, дороги плохие, но не критично. Латать полотно будут, но радостная новость в том, что улица Ленина будет отремонтирована сплошным асфальтированием. Ремонт начнется уже в середине апреля. В отличие от красноярцев железногорцы решили не торопить события, а отложить укладку асфальта в более подходящие погодные условия.

Завершится ремонт улиц Транзитная – Загородная – Ленина и ремонт на участке дороги по улице Красноярской до Школы космонавтики, кроме того отремонтируют и тротуары. За счёт краевого бюджета будет продолжен ремонт дорожного полотна от дороги в поселок Подгорный через поселок Новый Путь до КПП №3. Учитывая пожелания горожан, обустроят пешеходные переходы на проездах Мира и Юбилейный около торгового центра "Мозаика".

На эти цели будет потрачено более 23 миллионов рублей.