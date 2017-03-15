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И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ

И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ
15.03.17 | Главные темы / Cобытия
С наступлением весны сходит снег, а вместе с ним и асфальт
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 МАРТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 МАРТА
15.03.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 15 марта представляет Анна Тищук
ПРОЛЕТ ОТ БАНКА ПРИКОЛОВ

ПРОЛЕТ ОТ БАНКА ПРИКОЛОВ
15.03.17 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске полицейские задержали мужчину, который рассчитался купюрой
ДА БУДЕТ СВЕТОФОР!

ДА БУДЕТ СВЕТОФОР!
15.03.17 | Главные темы / Cобытия
На трассе Железногорск — Красноярск в районе Сосновоборска все-таки
ДОРОЖНАЯ ТЕМА

ДОРОЖНАЯ ТЕМА
15.03.17 | Главные темы / Cобытия
Изменен порядок временного ограничения движения транспорта на дорогах

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 МАРТА

15.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 35 | Автор: Сергей Скляров



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