ПРОЛЕТ ОТ БАНКА ПРИКОЛОВ

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, который рассчитался за покупку 5-тысячной купюрой «Билет банка приколов»



В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный в магазине пытался оплатить спиртное сувенирной купюрой. Продавец заметила подмену и сообщила в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.



Сотрудники полиции также выяснили, что несколькими часами ранее, в другом магазине, мужчина рассчитался 5-тысячной купюрой «банка приколов» за покупку на сумму 95 рублей и получил сдачу.



В отношении 30-летнего ранее судимого железногорца возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.



Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными с денежными купюрами. На сайте Главного управления МВД России по Красноярскому краю в разделе «Памятки для граждан» размещен видеоматериал о том, как отличить фальшивые деньги от настоящих.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск