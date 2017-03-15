ДА БУДЕТ СВЕТОФОР!

На трассе Железногорск — Красноярск в районе Сосновоборска все-таки появится светофор

О том, что на трассе Железногорск — Красноярск в районе Сосновоборска будет установлен светофор с применением вызывной фазы (красный-желтый-зеленый), стало известно из официального письма Министерства транспорта Красноярского края. Оно было направлено в адрес железногорского депутата Евгения Балашова, который через прокуратуру добивался решения вопроса дорожной безопасности водителей и пешеходов в этом месте.

Напомним, что по другую сторону автотрассы напротив Сосновоборска располагаются погреба жителей, дачные участки и даже индивидуальные дома. Чтобы попасть туда напрямки, сосновоборцы с риском для жизни, невзирая на мчащиеся с высокой скоростью автомобили, перебегали дорогу.

В прошлом году инициативная группа сосновоборцев потребовала от губернатора Красноярского края организовать через трассу нерегулируемый пешеходный переход, в противном случае люди пообещали перекрыть дорогу.

Пешеходный переход появился, но не решил проблему дорожной безопасности, так как в темное время суток в этом месте нет освещения и стоящих пешеходов просто не видно.

Тогда к решению вопроса подключился железногорский депутат Евгений Балашов. После его запроса, обращения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск в краевое правительство, был получен официальный ответ, что в опасном месте будет установлен полноценный светофор, а также знаки ограничения скорости 70 км и шумовые полосы. Правда, сроки установки светофора в официальном ответе не указаны.