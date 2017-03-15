ДОРОЖНАЯ ТЕМА
Изменен порядок временного ограничения движения транспорта на дорогах Красноярского края
Теперь при любых планируемых дорожно-ремонтных работах в период весеннего ограничения, а также при проведении массовых мероприятий органы местного самоуправления обязаны информировать жителей не позднее чем за 10 дней до введения ограничения движения, разместив информацию на официальном сайте муниципального образования, в местных СМИ и с помощью знаковой информации на автодороге.
В случае ДТП, ликвидации ЧС, в период максимальной загрузки автодорог (нерабочие праздничные дни) информация об ограничении автодорог должна быть оперативно размещена на официальном сайте муниципального образования в течение 24 часов с момента введения ограничения. При этом местным СМИ необходимо обеспечить незамедлительное распространение информации. Информационные знаки на дорогах в таких случаях необходимо выставить в течение восьми часов.
Ранее информирование о временных ограничениях движения транспортных средств на всех автодорогах края обеспечивало краевое управление автодорог. Теперь задача управления проинформировать население только об ограничениях на автодорогах регионального и межмуниципального значения.
фото saratov.bezformata.ru
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