МОЛОЧНЫЙ СКАНДАЛ

Красноярский ЦСМ выявил повышенное содержание антибиотиков в одном из образцов молока



Специалисты ФБУ «Красноярский ЦСМ» и Красноярского общества защиты прав потребителей провели мониторинг молочной продукции, реализуемой в торговых сетях. Были приобретены 13 образцов пастеризованного питьевого молока 12 известных торговых марок различной жирности.

По результатам испытаний 2 образца продукции из 13-ти оказались несоответствующими требованиям технического регламента по микробиологическим показателям.

В молоке питьевом пастеризованном с массовой долей жира 1 %, изготовленном ООО «Натуральное молоко», торговой марки «Фермерское» (Кемерово), установлено превышение по общему микробному числу в 16 раз, а также наличие кишечной палочки.

В молоке питьевом пастеризованном «Российское» с массовой долей жира 3,2%, выработанном ООО «Агромилк» торговой марки «Камарчагское» (Железногорск) выявлено превышение по общему микробному числу в 1,9 раза и наличие кишечной палочки. В этом же образце обнаружено превышение по содержанию антибиотика – пенициллина.

Проверку прошли образцы торговых марок: «Никольское здоровье» (Емельяновский район), «Таежный исток» (ООО «Племзавод Таежный», Сухобузимский район), «АгроЯрск» (ОСП «Шилинское ЗАО АПХ «АгроЯрск», Сухобузимский район), «Наш лидер» (Назарово), «Простоквашино» (АО «Данон Россия, Красноярск), «Лужайкино» (Омск), «Веселый молочник» (Новосибирск), «Семенишна» (Саяногорск), «Алтайская буренка» (ООО «Алтайская буренка»), «Домик в деревне» и «Веселый молочник» (Омск).

Результаты мониторинга направлены в Министерство сельского хозяйства Красноярского края и в адрес предприятий-изготовителей молока для устранения выявленных нарушений.

Источник: krascsm.ru