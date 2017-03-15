Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ

И СНОВА СНЕГ СОШЕЛ С АСФАЛЬТОМ
15.03.17 | Главные темы / Cобытия
С наступлением весны сходит снег, а вместе с ним и асфальт
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 МАРТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 МАРТА
15.03.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 15 марта представляет Анна Тищук
ПРОЛЕТ ОТ БАНКА ПРИКОЛОВ

ПРОЛЕТ ОТ БАНКА ПРИКОЛОВ
15.03.17 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске полицейские задержали мужчину, который рассчитался купюрой
ДА БУДЕТ СВЕТОФОР!

ДА БУДЕТ СВЕТОФОР!
15.03.17 | Главные темы / Cобытия
На трассе Железногорск — Красноярск в районе Сосновоборска все-таки
ДОРОЖНАЯ ТЕМА

ДОРОЖНАЯ ТЕМА
15.03.17 | Главные темы / Cобытия
Изменен порядок временного ограничения движения транспорта на дорогах

МОЛОЧНЫЙ СКАНДАЛ

15.03.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 59 | Автор: Галина Процкая

МОЛОЧНЫЙ СКАНДАЛ

Красноярский ЦСМ выявил повышенное содержание антибиотиков в одном из образцов молока


Специалисты ФБУ «Красноярский ЦСМ» и Красноярского общества защиты прав потребителей провели мониторинг молочной продукции, реализуемой в торговых сетях. Были приобретены 13 образцов пастеризованного питьевого молока 12 известных торговых марок различной жирности. 

 

По результатам испытаний 2 образца продукции из 13-ти оказались несоответствующими требованиям технического регламента по микробиологическим показателям.

В молоке питьевом пастеризованном с массовой долей жира 1 %, изготовленном ООО «Натуральное молоко», торговой марки «Фермерское» (Кемерово), установлено превышение по общему микробному числу в 16 раз, а также наличие кишечной палочки.

В молоке питьевом пастеризованном «Российское» с массовой долей жира 3,2%, выработанном ООО «Агромилк» торговой марки «Камарчагское» (Железногорск) выявлено превышение по общему микробному числу в 1,9 раза и наличие кишечной палочки. В этом же образце обнаружено превышение по содержанию антибиотика – пенициллина.
Проверку прошли образцы торговых марок: «Никольское здоровье» (Емельяновский район), «Таежный исток» (ООО «Племзавод Таежный», Сухобузимский район), «АгроЯрск» (ОСП «Шилинское ЗАО АПХ «АгроЯрск», Сухобузимский район), «Наш лидер» (Назарово), «Простоквашино» (АО «Данон Россия, Красноярск), «Лужайкино» (Омск), «Веселый молочник» (Новосибирск), «Семенишна» (Саяногорск), «Алтайская буренка» (ООО «Алтайская буренка»), «Домик в деревне» и «Веселый молочник» (Омск).
Результаты мониторинга направлены в Министерство сельского хозяйства Красноярского края и в адрес предприятий-изготовителей молока для устранения выявленных нарушений.

Источник: krascsm.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ТОРТОМАНЫ В ШОКЕ!

ТОРТОМАНЫ В ШОКЕ!
3 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Результаты рейтинговой оценки тортов известных торговых марок шокировали любителей сладкого
СМЕТАНА ПОД МИКРОСКОПОМ

СМЕТАНА ПОД МИКРОСКОПОМ
10 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
По итогам рейтинговой оценки сметаны выявлены нарушения требований качества
МАСЛЯНАЯ ФАЛЬШИВКА

МАСЛЯНАЯ ФАЛЬШИВКА
15 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Красноярский ЦСМ признал треть образцов сливочного масла фальсификатом
ОСТРЫЙ КОРОВИЙ ВОПРОС

ОСТРЫЙ КОРОВИЙ ВОПРОС
11 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В железногорском молоке "Камарчагское" (ООО "Агромилк") установлено заниженное содержание жира

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вольдемар, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ
ость, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
Вольдемар, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МУЖСКОЙ ДЕНЬ С ЦИФРОВЫМ ТВ! СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ! ПО ЗАЯЧЬИМ ТРОПАМ ПРОГРАММА ДЕТИ И СЮЖЕТЫ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ОКСАНА ГРИГОРЬЕВА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Март 2017 (78)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.