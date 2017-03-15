ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

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-Что благоустроить в первую очередь? Мнение жителей ЗАТО разделилось, а голосование организаторы продлили. Так кому же "светит" победа?

-«Человек в лесу». Сотрудник Горлесхоза Игорь Шехоркин записал экстремальное видео своей ночевки в суровой тайге, а наутро проснулся знаменитым.

-«Советская торговля. Как это было?» Уникальная фотоподборка из архивов железногорцев. Как выглядели магазины Красноярска-26?

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