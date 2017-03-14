ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 МАРТА
14.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Сергей Скляров
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Китай скупает украинские военные технологии Россия и Украина разорвали связи в сфере оборонной промышленности, экономика обеих стран также переживает не лучшие времена.
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Блокирование радикалами отделений российских банков на Украине проходит при фактическом попустительстве Киева.
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