НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 МАРТА

В центр Киева стянули более тысячи полицейских. Радикалы продолжают блокировать офисы Сбербанка в городе. Нацгвардейцы намерены усилить меры безопасности в украинской столице с 14 по 17 марта.Фильм CNN о президенте РФ Владимире Путине не содержит ничего нового и выдержан в истеричном, эмоциональном русле, сам российский лидер с материалом еще не ознакомлен, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий…Китай скупает украинские военные технологии Россия и Украина разорвали связи в сфере оборонной промышленности, экономика обеих стран также переживает не лучшие времена.Блокирование радикалами отделений российских банков на Украине проходит при фактическом попустительстве Киева.Интернет-сервис Google maps обновил спутниковые снимки, на которых видна атомная субмарина «Архангельск» со срезанными крышками ракетных шахт.