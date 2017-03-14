ПРОВОЖАЕМ ЗИМУШКУ
Праздничные мероприятия "Проводы зимы" пройдут на площади «Ракушка» и в городском парке 18 марта
Ракушка:
11.00 «Широкий пир» - ярмарка развлечений и продажи продовольственных товаров, угощений, сувениров
12.00 «Улица молодецких забав» - призовые аттракционы на ловкость, меткость, скорость.
Каждый час розыгрыш подарков по билетам
12.00 Работают аттракционы «Батут», «Бык – родео», «Веломобили», «Молотобоец», «Шаро -тир» 12.00 «Полная миска» - акция по сбору помощи для подопечных общества защиты бездомных животных «Пушистики».
Выступление юных кинологов из объединения "Я и моя собака"
12.00. Театрализованная программа «Ай, да весна! Ай, да колобок! » - игры и призовые конкурсы, выступление народных фольклорных коллективов из Железногорска, Подгорного, Красноярска
13.00 «Весенняя стройка» - эко-конкурс по скоростному изготовлению скворечников
13.00 «Богатырская застава» - площадка весёлых призовых состязаний для взрослых:
«Сумо по-русски» - шуточные призовые поединки в костюмах сумоистов
«Лесорубы» - соревнования по скоростному пилу дров
«Делай жим!» - соревнования по подъёму гири и бревна
14.00 - 14.30 Запись добровольцев на соревнования по подъёму на столб
15.00 «Столб изобилия» - соревнования по подъёму на столб
16.00 «Сожжение Вьюги - Холодюги» - финальный обряд праздника
Парк культуры и отдыха:
С 11.00 до 17.00 Работает зоосад
С 11.00 до 17.00 «Птичий переполох» - выставка домашних и декоративных птиц (ТКЗ)
С 12.00 до 16.00 Работают аттракционы детского и взрослого блоков
С 12.00 до 16.00 Катание на лошадке
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