ПРОВОЖАЕМ ЗИМУШКУ

Праздничные мероприятия "Проводы зимы" пройдут на площади «Ракушка» и в городском парке 18 марта



Ракушка:



11.00 «Широкий пир» - ярмарка развлечений и продажи продовольственных товаров, угощений, сувениров



12.00 «Улица молодецких забав» - призовые аттракционы на ловкость, меткость, скорость.

Каждый час розыгрыш подарков по билетам



12.00 Работают аттракционы «Батут», «Бык – родео», «Веломобили», «Молотобоец», «Шаро -тир» 12.00 «Полная миска» - акция по сбору помощи для подопечных общества защиты бездомных животных «Пушистики».

Выступление юных кинологов из объединения "Я и моя собака"



12.00. Театрализованная программа «Ай, да весна! Ай, да колобок! » - игры и призовые конкурсы, выступление народных фольклорных коллективов из Железногорска, Подгорного, Красноярска



13.00 «Весенняя стройка» - эко-конкурс по скоростному изготовлению скворечников



13.00 «Богатырская застава» - площадка весёлых призовых состязаний для взрослых:

«Сумо по-русски» - шуточные призовые поединки в костюмах сумоистов

«Лесорубы» - соревнования по скоростному пилу дров

«Делай жим!» - соревнования по подъёму гири и бревна



14.00 - 14.30 Запись добровольцев на соревнования по подъёму на столб



15.00 «Столб изобилия» - соревнования по подъёму на столб



16.00 «Сожжение Вьюги - Холодюги» - финальный обряд праздника



Парк культуры и отдыха:



С 11.00 до 17.00 Работает зоосад



С 11.00 до 17.00 «Птичий переполох» - выставка домашних и декоративных птиц (ТКЗ)



С 12.00 до 16.00 Работают аттракционы детского и взрослого блоков



С 12.00 до 16.00 Катание на лошадке