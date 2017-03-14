НАРОДНЫЙ ВОПРОС
На сайте администрации ЗАТО Железногорск продолжается голосование за благоустройство территорий в 2017 году
В ходе голосования можно выбрать один из вариантов, а также предложить свой проект. По условиям конкурса идеи, предложенными жителями, также могут участвовать в голосовании.
В список добавлены три дополнительных варианта благоустройства территорий общего пользования:
- сквер космонавтики между жилыми домами №47 и №49 по ул. Ленина;
- лесная зона между жилым домом №2 по пр. Курчатова и проезжей частью;
- мкрн. Первомайский. Территория в районе школы №93 и клуба "Юность".
В настоящее время лидирует территория, прилегающая к ДК "Старт" поселка Подгорный. 1251 человека поддержали проект по благоустройству площади поселка. За ремонт у торгового дома «Михайловский», Центра досуга и ДЮСШ «Юность» проголосовали 1173 человекА. На третьем месте по числу голосов площадка между зданием Станции юных техников и городским озером - 331 человек.
Отметим, что голосование продолжится до 23 марта, сообщает муниципальный портал.
фото с сайта umipark.ru
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