НАРОДНЫЙ ВОПРОС

На сайте администрации ЗАТО Железногорск продолжается голосование за благоустройство территорий в 2017 году



В ходе голосования можно выбрать один из вариантов, а также предложить свой проект. По условиям конкурса идеи, предложенными жителями, также могут участвовать в голосовании.

В список добавлены три дополнительных варианта благоустройства территорий общего пользования:

- сквер космонавтики между жилыми домами №47 и №49 по ул. Ленина;

- лесная зона между жилым домом №2 по пр. Курчатова и проезжей частью;

- мкрн. Первомайский. Территория в районе школы №93 и клуба "Юность".



В настоящее время лидирует территория, прилегающая к ДК "Старт" поселка Подгорный. 1251 человека поддержали проект по благоустройству площади поселка. За ремонт у торгового дома «Михайловский», Центра досуга и ДЮСШ «Юность» проголосовали 1173 человекА. На третьем месте по числу голосов площадка между зданием Станции юных техников и городским озером - 331 человек.

Отметим, что голосование продолжится до 23 марта, сообщает муниципальный портал.

фото с сайта umipark.ru