«ИСС» НА САММИТЕ

Представители компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» примут участие в Мюнхенском саммите по спутниковой навигации, который состоится 14-16 марта

Мюнхенский саммит посвящён вопросам развития и применения спутниковой навигации на основе действующих глобальных и региональных космических систем. Это мероприятие соберёт ключевых представителей организаций, участвующих в создании и использовании таких систем. На саммите будут представлены государства, которые имеют или формируют свои навигационные орбитальные группировки: Россия, США, страны Евросоюза, Китай, Индия, Япония.

Компания «ИСС» будет участвовать в саммите как создатель космического комплекса российской Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Делегацию предприятия возглавит первый заместитель генерального директора, первый заместитель генерального конструктора Виктор Косенко.

От решетнёвской фирмы будет представлен доклад, посвящённый повышению доступности услуг спутниковой навигации для определения координат высокоорбитальных космических аппаратов. Представители «ИСС» также примут участие в заседаниях рабочих групп Международного комитета по Глобальным навигационным спутниковым системам, одну из которых возглавляет заместитель руководителя дирекции «ГЛОНАСС» компании "ИСС" Сергей Ревнивых, сообщает iss-reshetnev.ru