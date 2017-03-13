НАКАЗАН ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ
4,5 года колонии получил мужчина, который организовал поставку в Красноярск смертельного виски
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, Советский суд в краевом центре вынес приговор 31-летнему Сергею Лонгинову. Установлено, что он осенью прошлого года организовал поставку спиртного, в котором содержался метиловый спирт, из Москвы в Красноярск. Здесь он продал продукцию людям, которые занялись ее реализацией через интернет. В итоге, из-за поставок Лонгинова, погибло 8 человек, 25 получили тяжелое отравление.
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 мес. лишения свободы в колонии общего режима. Напомним, от употребления смертельного виски осенью 2015 года погибло 11 человек, отравились 40. В 2016 погибли три человека, отравились 6. Еще один мужчина скончался уже в конце января текущего года.
Источник: красноярский краевой медиа-портал “Столица 24”
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