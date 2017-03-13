В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 16 марта

Весенние хлопоты КБУ: очистка города от снега и льда, обеспечение безопасности остановок. Хватает ли сил и средств у коммунальщиков на решение текущих задач? Новые проекты по благоустройству. Эти и другие вопросы будем обсуждать с директором КБУ Николаем Пасечкиным.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 16 марта, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.