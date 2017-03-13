НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
13.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Галина Процкая
Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО Железногорск приглашает на службу в полицию мужчин на должности участкового уполномоченного полиции, инспектора ОР ДПС ГИБДД, сотрудников патрульно-постовой службы
Кандидатов, успешно прошедших отбор, ждет интересная работа, социальная защищенность и дополнительные материальные поощрения, предусмотренные Законодательством Российской Федерации.
Поступившим на службу на должность участкового уполномоченного полиции предоставляется служебное жилье.
Обращаться в МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск для решения вопроса о приеме на службу.
Подробную информацию можно получить, позвонив по телефонам: 76-57-85, 76-57-98.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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