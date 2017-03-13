НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ

Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО Железногорск приглашает на службу в полицию мужчин на должности участкового уполномоченного полиции, инспектора ОР ДПС ГИБДД, сотрудников патрульно-постовой службы

Кандидатов, успешно прошедших отбор, ждет интересная работа, социальная защищенность и дополнительные материальные поощрения, предусмотренные Законодательством Российской Федерации.

Поступившим на службу на должность участкового уполномоченного полиции предоставляется служебное жилье.

Обращаться в МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск для решения вопроса о приеме на службу.

Подробную информацию можно получить, позвонив по телефонам: 76-57-85, 76-57-98.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск