АВТОПАРК ОБНОВЯТ

Украинские правоохранительные органы могут «привлечь к ответственности» российскую участницу Евровидения-2017 Юлию Самойлову за посещение Крыма. С такими словами выступил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.Минфин выступил за увеличение НДС Фото: ТАСС Глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить совокупную ставку страховых взносов с 30% до 22% от зарплаты.Участники торговой блокады Донбасса опубликовали на YouTube видео захвата одного из блокпостов сотрудниками спецслужб, сообщает Страна.ua. Ранее организаторы блокады заявили о разгоне «редута» в Кривом Торце спецподразделением полиции «Корд» и…В Белом доме заявили, что у них нет конкретики по встрече президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным. Встречу планировалось провести в июле на саммите «Большой двадцатки».Нейробиологи Фрайбургского университета раскрыли секрет загадочной улыбки модели, позировавшей для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает портал Artnet.