НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 10 МАРТА
13.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 57 | Автор: Сергей Скляров
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Белый дом не подтвердил встречу Путина и Трампа
В Белом доме заявили, что у них нет конкретики по встрече президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным. Встречу планировалось провести в июле на саммите «Большой двадцатки».
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