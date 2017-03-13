Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 МАРТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 МАРТА
13.03.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 14 марта представляет Анна Тищук
НАКАЗАН ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ

НАКАЗАН ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ
13.03.17 | Главные темы / Происшествия
4,5 года колонии получил мужчина, который организовал поставку в Красноярск
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
13.03.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 16 марта
НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
13.03.17 | Главные темы / Cобытия
Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО Железногорск приглашает мужчин
АВТОПАРК ОБНОВЯТ

АВТОПАРК ОБНОВЯТ
13.03.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске появятся еще 10 новых автобусов в рамках программы по

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 10 МАРТА

13.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 57 | Автор: Сергей Скляров



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НОВОСТИ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 7 МАРТА
9 марта 2017 | Раздел: Видео / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 7 МАРТА
НОВОСТИ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 1 МАРТА
2 марта 2017 | Раздел: Видео / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 1 МАРТА
НОВОСТИ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 МАРТА
12 марта 2016 | Раздел: Главные темы / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 МАРТА
НОВОСТИ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 6 МАРТА
7 марта 2015 | Раздел: Главные темы / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 6 МАРТА

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ость, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
Вольдемар, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
Алекс, в новости: ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Киев требует суда для Самойловой за посещение Крыма
Украинские правоохранительные органы могут «привлечь к ответственности» российскую участницу Евровидения-2017 Юлию Самойлову за посещение Крыма. С такими словами выступил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Увеличение НДС, первая проверка Росгвардии и другие события дня
Минфин выступил за увеличение НДС Фото: ТАСС Глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить совокупную ставку страховых взносов с 30% до 22% от зарплаты.

Захват «редута» участников блокады Донбасса попал на видео
Участники торговой блокады Донбасса опубликовали на YouTube видео захвата одного из блокпостов сотрудниками спецслужб, сообщает Страна.ua. Ранее организаторы блокады заявили о разгоне «редута» в Кривом Торце спецподразделением полиции «Корд» и…

Белый дом не подтвердил встречу Путина и Трампа
В Белом доме заявили, что у них нет конкретики по встрече президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным. Встречу планировалось провести в июле на саммите «Большой двадцатки».

Ученые раскрыли загадку улыбки «Моны Лизы»
Нейробиологи Фрайбургского университета раскрыли секрет загадочной улыбки модели, позировавшей для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает портал Artnet.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МУЖСКОЙ ДЕНЬ С ЦИФРОВЫМ ТВ! СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ! ПО ЗАЯЧЬИМ ТРОПАМ ПРОГРАММА ДЕТИ И СЮЖЕТЫ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ОКСАНА ГРИГОРЬЕВА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Март 2017 (64)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.