РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 МАРТА
10.03.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
• Эконом-жильё
• Благоустройство территорий
• Кёрлинг в подарок
• Лыжный праоздник ГХК
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Порошенко пытается опередить Путина во встрече с Трампом
Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что встречу Петра Порошенко с главой США Дональдом Трампом необходимо провести до встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
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