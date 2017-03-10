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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ БАЛАШОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ БАЛАШОВ
10.03.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 13 марта
СЭКОНОМИТЬ НА ЖИЛЬЕ

СЭКОНОМИТЬ НА ЖИЛЬЕ
10.03.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорскую стройплощадку будущего дома класса эконом посетил заместитель
ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
10.03.17 | Главные темы / Cобытия
Госавтоинспекторы призывают горожан быть осторожнее на дорогах в связи со
ЗОЛОТАЯ АТОМИАДА

ЗОЛОТАЯ АТОМИАДА
10.03.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Спортсмены ГХК завоевали золото и бронзу на общеотраслевом финале Атомиады
БОЛЕВАЯ ТОЧКА

БОЛЕВАЯ ТОЧКА
10.03.17 | Главные темы / Происшествия
В Красноярском крае только в феврале совершить самоубийство пытались 5

РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 МАРТА

10.03.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 МАРТА
 Эконом-жильё
 Благоустройство территорий
 Кёрлинг в подарок
 Лыжный праоздник ГХК


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ПОДПИШИСЬ НА ЖИЛЬЁ

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РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 ЯНВАРЯ

РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 ЯНВАРЯ
21 января 2015 | Раздел: Аудио / Радиопередачи
В программе:• Лёгкой жизни не будет  • Беззащитный потребитель • Эконом жильё • Живописный Вьетнам • Школьники на коньки
Краевой лыжный пробег

Краевой лыжный пробег
22 января 2009 | Раздел: Спорт
В субботу, 24 января, в Красноярске, на Ветлужанке, состоится краевой лыжный пробег любителей активного образа жизни, в рамках программы «Движение для здоровья».

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