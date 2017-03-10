РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 МАРТА

Правительство России сделало платным проезд по 70-километровому участку трассы М3 «Украина» в Калужской области до 1 мая 2109 года.Россия заморозила поставки дизельного топлива на Украину Россия приостановила трубопроводные поставки дизельного топлива на Украину из-за того, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не оформляет нужные документы.Судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародовать причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля.Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что встречу Петра Порошенко с главой США Дональдом Трампом необходимо провести до встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал извинения со стороны россиянина Хабиба Нурмагомедова. «Я знаю, что его менеджер написал эти извинения.