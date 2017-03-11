ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 МАРТА
11.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Сергей Скляров
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Задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) военнослужащий ВСУ (вооруженные силы Украины), подозреваемый в диверсиях, назвал имя убийцы командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова с позывным «Моторола».
СМИ: полицейский в Канаде застрелил россиянина
В Канаде в городе Эдмонтон 55-летний Виталий Савин был застрелен после конфликта с полицейским, сообщает CBC News.
На Украине испытали неизвестные противотанковые ракеты
Украинское конструкторское бюро «Луч» провело испытания новой партии ракет собственного производства. Они предназначены для уничтожения бронетехники, сообщает «Пресса Украины». http://uapress.info/ru/news/show/164039. Видео стрельб опубликовано на странице предприятия в Facebook.
Том Хэнкс похвастался купленной «Буханкой»
Американский актер Том Хэнкс продемонстрировал УАЗ-452 ("Буханка") и сообщил, что отправится на ней в поход. Об этом он написал в инстаграме. «У меня новый грузовичок.
В Туве девочка прошла восемь километров по тайге в поисках помощи
В Туве четырехлетняя девочка за четыре часа прошла восемь километров по тайге, чтобы позвать помощь для своей умирающей бабушки.
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