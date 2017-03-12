ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 МАРТА

Два украинских боевых катера попытались атаковать позиции армии ДНР на побережье Азовского моря. О попытке прорыва сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.В чемпионате России по футболу разгорается скандал. После матча с пермским «Амкаром» петербургский «Зенит» обвинил судью в предвзятом судействе. В Перми местный «Амкар» со счетом 1:0 обыграл «Зенит».5 марта 2017 года фотоаппаратура, установленная на спутнике NASA Landsat 8, сделала снимки антарктической Гранитной гавани неподалеку от моря Росса. Некоторые участки льда имеют непривычную окраску.На Украине завершились военные учения в горах, на единственном горном военном полигоне в Закарпатье, сообщает телеканал «Звезда». Военнослужащие 128 отдельной бригады тренировались на высоте 900 метров над уровнем моря…Ученые МГУ приоткрыли завесу тайны над феноменом долголетия. Пока речь идет не о человечестве, а только о «землекопах», да еще и «голых».