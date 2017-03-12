ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 МАРТА
12.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
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В чемпионате России по футболу разгорелся скандал
В чемпионате России по футболу разгорается скандал. После матча с пермским «Амкаром» петербургский «Зенит» обвинил судью в предвзятом судействе. В Перми местный «Амкар» со счетом 1:0 обыграл «Зенит».
Антарктида зеленеет: фото со спутника
5 марта 2017 года фотоаппаратура, установленная на спутнике NASA Landsat 8, сделала снимки антарктической Гранитной гавани неподалеку от моря Росса. Некоторые участки льда имеют непривычную окраску.
Украина готовится к боям в горах
На Украине завершились военные учения в горах, на единственном горном военном полигоне в Закарпатье, сообщает телеканал «Звезда». Военнослужащие 128 отдельной бригады тренировались на высоте 900 метров над уровнем моря…
Ученые рассказали, когда люди перестанут стареть
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